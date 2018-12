Perniössä pääsee jo luistelukentälle

Perniössä on saatu jäädytettyä jo ulkokenttä luistelijoille. Melassuolla sijaitseva vapaaluistelukenttä valmistui torstaina. Sen lisäksi alueella on puolen kilometrin latu perinteistä ja vapaata tyyliä hiihtäville sekä 2,7 kilometrin luistelutyylin lenkki.

Muualla Salossa ladut odottavat vielä lunta eikä ulkoluistelupaikkoja ole päästy jäädyttämään. Pohjatöitä tosin on luistelukentillä tehty, mutta jäädyttämiseen vaadittuja pakkasia ei ole ollut.