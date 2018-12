Perussuomalaiset lähtevät eduskuntapuolueiden ilmastotyöryhmästä

Perussuomalaiset irrottautuvat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) koolle kutsumasta ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) vetämästä eduskuntapuolueiden ilmastotyöryhmästä.

Perussuomalaisten työvaliokunta päätti asiasta maanantaina.

Perussuomalaisten mukaan ilmastotyöryhmä lähti toiminnassaan heti väärään suuntaan. Työryhmän piti perussuomalaisten mukaan esittää keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta niiden sijaan puolueet kehittävät yhä kovempia tavoitteita ilman konkreettisia askelmerkkejä tai poliittisia hintalappuja.

Perussuomalaisten keskeinen vaatimus on ollut EU:n päästötaakanjaon uusiminen. Ilmastotyöryhmässä istuneen perussuomalaisten poliittisen suunnittelijan Riikka Purran mukaan EU:n nykyinen taakanjako on nurinkurinen ja sen myötä unionin kokonaispäästöt vain lisääntyvät.

– Suomi näyttää olevan valmis antamaan valtakirjan Saksalle, Romanialle, Bulgarialle ja Puolalle jatkaa kivihiilituotantoaan. Suomen kunnianhimo kääntyy itsemurhaksi tilanteessa, jossa päästövähennystemme taso ei riipu siitä, mitä muut tekevät Euroopassa tai muualla maailmassa, Purra sanoo puolueen tiedotteessa.

– Suomelle liian kunnianhimoiset mutta globaalisti ajateltuna tehottomat tavoitteet johtavat toteutuessaan viimeisenkin suomalaisen teollisuuden ulosliputukseen. Seurauksena on lisää työttömyyttä, lisää kiinalaista tuotantoa ja lisää päästöjä. Tämä ei ole ilmastoystävällistä eikä tämä ole Suomen edun mukaista. Samaan aikaan Kiinaa kohdellaan ilmastopolitiikassa kehitysmaana – maata, jonka kansantalous on maailman suurin, Purra jatkaa.

Perussuomalaisten mukaan Suomen ei pidä tehdä päästövähennyksiä enempää eikä nopeammin kuin muut EU-maat.

