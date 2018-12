Bussiyhtiö Pohjolan Liikenne irtisanoo enimmillään 35 henkeä marraskuun alussa alkaneiden yt-neuvotteluiden päätteeksi.

Pohjolan Liikenne kertoi lokakuussa aikovansa luopua pikavuoroista ja keskittyä kaupunkien sopimusliikenteeseen.

Pikavuorojen lakkauttaminen johtaa yhtiön mukaan enimmillään 22 työntekijän irtisanomiseen Turussa ja 13 työntekijän irtisanomiseen Kotkassa.

Pohjolan Liikenne lopettaa pikavuorojen ajamisen helmikuun lopussa. Yhtiö on ajanut pikavuoroja linjoilla Helsinki-Turku-Rauma, Helsinki-Kuopio-Kajaani, Helsinki-Kotka ja Tampere-Kotka.

Yhtiön mukaan pikavuoroliikenteen kiristynyt kilpailu on heikentänyt kannattavuutta ja painanut lippujen hintoja.

– Pikavuorojen markkinatilanne on ollut vaikea jo vuosia, ja toiminta on pitkään ollut tappiollista. Valtaosa liikevaihdostamme, yli 90 prosenttia, tulee jo nyt sopimusliikenteestä, Pohjolan Liikenteen toimitusjohtaja Heikki Alanko sanoo yhtiön tiedotteessa.

Pohjolan Liikenne on viime vuosina kasvattanut toimintaansa erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja kasvun on määrä jatkua myös ensi vuonna Espoossa ja Keravalla.

– Uusien linjojen myötä voimme tarjota irtisanomisuhan alla oleville työntekijöillemme työtä pääkaupunkiseudulla, Alanko sanoo.

Pohjolan Liikenteellä on palkkalistoillaan noin 1 100 työntekijää. Yhtiöllä on noin 500 bussia ja se kuljettaa vuodessa noin 35 miljoonaa asiakasta.

