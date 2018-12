Poliisi hankkii 15 uutta panssaroitua autoa – ”Suojaustaso on Suomen poliisille täysin riittävä”

Poliisi on hankkimassa käyttöönsä uusia järeästi panssaroituja ajoneuvoja. Poliisihallitus kertoi tiistaina, että se hankkii 15 luotisuojattua Mercedes-Benz-merkkistä autoa tämän ja ensi vuoden aikana.

Uusia panssaroituja poliisiautoja tulee Suomen kaikkien yhdentoista poliisilaitoksen käyttöön. Tummansiniset autot tulevat näkymään katukuvassa, sillä niillä partioidaan säännöllisesti ensi vuoden alkukeväästä lähtien.

– Nimenomaan tarkoitus on, että nämä eivät jää talliin pölyttymään, vaan että näitä käytetään kaduilla normaalipartiossa, sanoo poliisiylitarkastaja Mika Heinilä Poliisihallituksesta.

– Jos tällaisen nyt kansalainen näkee tuolla liikenteessä, niin mitään vaarallista ei ole tapahtumassa tai tapahtunut. Tämä on jatkossa ihan normaalia poliisin toimintaa.

Poliisi varautuu tulevaan

Partioinnin lisäksi autoja käytetään muun muassa valtiovierailujen, yleisötapahtumien ja muiden tilaisuuksien turvaamistehtävissä, poliisin hälytystehtävissä sekä erityistehtävissä.

– Kun näitä (autoja) tulee jokaiseen poliisilaitokseen, nämä merkittävästi lyhentävät vasteaikaa aseuhkatehtäville. Aiemmin olemme turvautuneet joko Rajavartiolaitoksen tai Puolustusvoimien virka-apuun.

Heinilä kuvaili tiedotustilaisuudessa, että uusien panssaroitujen autojen ”suojaustaso on Suomen poliisille täysin riittävä”. Hän ei halunnut kertoa yksityiskohtaisempia tietoja autojen suojauksesta.

Heinilän mukaan autot päätettiin hankkia jo pelkästään sen takia, että työnantajan pitää huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Hän sanoo, ettei hankinnan taustalla ole uhkatason nousua. Heinilän mukaan poliisi varautuu hankinnalla tulevaan ja katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Autojen käyttöiäksi on suunniteltu 20 vuotta.

– Tällä hetkellä Suomessa on yli puolitoista miljoonaa ampuma-asetta. Tämä tarjoaa suojaa myös niitä vastaan erilaisilla asetehtävillä, Heinilä sanoo.

Hankinta tehdään nyt, koska poliisi sai valtion budjetissa korvamerkittyä rahaa vaativien tilanteiden kaluston parantamiseen. Autojen yhteenlaskettu hintalappu on noin viisi miljoonaa euroa.

STT

Kuvat: