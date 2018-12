Poliisi on ottanut käyttöön uuden tiedustelujärjestelmän – käyttäjäksi myös Tulli, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja suojelupoliisi

Poliisi on ottanut käyttöön uuden tietojärjestelmän, joka mahdollistaa turvallisuusviranomaisten välisen tiedonvaihdon. Poliisin lisäksi tiedustelujärjestelmä Potia käyttävät Tulli, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja suojelupoliisi.

Järjestelmän tavoitteena on ehkäistä, estää ja paljastaa kansalaisten turvallisuutta uhkaavaa toimintaa ja siihen kirjataan nimenomaan rikosten ehkäisyyn liittyvää tietoa.

– Kysymyksessä on ennen tapahtunutta rikosta koskeva tieto, sanoo poliisijohtaja Sanna Heikinheimo.

Jos asiassa on jo aloitettu esitutkinta, tiedot eivät päädy Potiin.

Ylitarkastaja: Hiljaisen tiedon havainnointi paranee

Järjestelmä kerää yhteen paikkaan tietoja, jotka aikaisemmin ovat siiloutuneet useisiin eri tallennusalustoihin, sanoo ylitarkastaja Juha Suominen. Poti myös korvaa poliisin vanhoja järjestelmiä, esimerkiksi epäiltyjen tietojärjestelmä Eprin. Sen tiedot siirtyvät Potiin.

– Voidaan sanoa, että nyt saadaan sellainen kauan ja hartaasti odotettu yhteinen muistikirja, Suominen sanoo.

Suomisen mukaan tiedot ja havainnot verkostoituvat, kun ne tallentuvat yhteen paikkaan. Niin sanotun hiljaisen tiedon havainnointi paranee. Esimerkkinä Suominen mainitsee Turun puukotusiskun.

– Jos tämänkaltaisesta henkilöstä alkaa tulla vihjeitä, ja jos ne tulevat eri kautta poliisille, niin tiedot monesti päätyvät eri paikkoihin, eivätkä ne kohtaa. Herääminen ei tapahdu riittävän ajoissa.

– Nyt tämän keskitetyn järjestelmän ansiosta uskon, että me pystymme huomattavasti aikaisemmin havainnoimaan tällaisia uhkia, kun tiedot päätyvät yhteen ja samaan paikkaan.

