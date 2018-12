Putin halajaa Venäjän nousua talousmahtien huippuviisikkoon – presidentti toisti Kersthinsalmen tapahtumien olevan Ukrainan provokaatio

Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa Venäjän nousevan maailman viiden suurimman talousmahdin joukkoon.

– Tärkeintä on nousta uudelle tasolle taloudellisesti. Saatamme hyvinkin nousta talouden koolla mitattuna viidennelle sijalle, ja luulenpa, että teemme sen, Putin sanoi vuotuisessa tiedotustilaisuudessaan.

Venäjä on tällä hetkellä 12. sijalla Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vertailussa. Listan kärjessä ovat Yhdysvallat, Kiina, Japani, Saksa ja Britannia.

– Tarvitsemme läpimurron: hyppäyksen teknologisissa innovaatioissa. Jos tätä ei tapahdu, maallamme ei ole tulevaisuutta, presidentti jatkoi.

Putin listasi tiedotustilaisuuden aluksi talouden positiivisia merkkejä, joita olivat hänen mukaansa muun muassa 1,8 prosentin talouskasvu sekä inflaation pysyminen kohtuullisesti kurissa.

Kertshinsalmella Ukrainan provokaatio

Putin toisti tiedotustilaisuudessa kantansa, jonka mukaan välien kiristymisen syynä Kertshinsalmella oli Ukrainan tahallinen provokaatio. Sen tavoitteena oli Ukrainan presidentti Petro Poroshenkon kannatuksen nostaminen vaaleissa, Putin arveli.

Pidätettynä olevat ukrainalaiset merimiehet voivat päästä myöhemmin vapaaksi, mutta vasta sen jälkeen, kun he ovat olleet oikeuden edessä, presidentti sanoi.

Putinin tiedotustilaisuuden odotetaan kestävän useita tunteja, eikä sillä ole ennalta määrättyä agendaa. Paikalla on yli 1 700 toimittajaa.

Putin aloitti vuotuiset tiedotustilaisuudet jo vuonna 2001. Ajan myötä niistä on tullut pitkiä luentoja, jotka kestävät tuntikausia. Toistaiseksi pisin tiedotustilaisuus oli vuonna 2008, jolloin asioita käsiteltiin neljän tunnin ja 40 minuutin ajan.

Putinin kannatus on ollut laskussa. Tuoreimmissa mittauksissa kannatus on vajonnut alle 50 prosentin. Vielä maaliskuussa, kun Putin valittiin neljännelle kaudelle, kannatus oli 77 prosentin luokkaa.

STT

Kuvat: