Rikosilmoitukset seksuaalisesta ahdistelusta lisääntyivät tänä vuonna yli neljänneksellä – myös muista seksuaalirikoksista tehdyt ilmoitukset kasvussa

Ilmoitettujen seksuaalisten ahdistelujen määrä kasvoi tänä vuonna huomattavasti. Viranomaisten tietoon tuli syyskuun loppuun mennessä yli 26 prosenttia enemmän ahdisteluja kuin edeltävänä vuonna, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi 80 ilmoituksella yhteensä liki 390:een.

Myös ilmoitettujen raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrä lisääntyi. Raiskausten määrä kasvoi kuusi prosenttia ja lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrä 16 prosenttia. Raiskauksia ilmoitettiin yhteensä 980 ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä reilu tuhat.

Tilastokeskuksen mukaan viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrä vaihtelee vuosittain paljon. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon tapahtumasarjoja. Lisäksi iso osa seksuaalirikollisuudesta on piilorikollisuutta, joka ei tule viranomaisten tietoon.

Maksuvälinepetosten määrä yhä laskussa

Omaisuusrikosten määrä kasvoi myös syyskuuhun mennessä liki viidellä prosentilla. Syyskuuhun mennessä petoksia tuli ilmi 17 800, mikä on lähes kolme prosenttia edellisvuotta enemmän. Törkeitä petoksia ilmoitettiin lähes 1 300, mikä on yli viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten.

Maksuvälinepetosten määrä on ollut laskussa parin viime vuoden ajan, ja määrä laski taas. Erityisesti ulkomailta tehdyt maksuvälinepetokset ovat vähentyneet. Tämä vuonna ilmoituksia tuli reilut 1 500, mikä on 600 tapausta ja 28 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.

https://www.stat.fi/til/rpk/2018/03/rpk_2018_03_2018-12-18_tie_001_fi.html

STT

Kuvat: