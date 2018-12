Ruoka haetaan aiempaa isommista kaupoista – jättikaupat laajentavat yhä aukioloaikojaan

Kauppojen aukiolojen vapauttaminen on odotetusti vienyt pieniltä kaupoilta kilpailuetua ja kasvattanut suurten automarkettien myyntiä. Tilastojen perusteella suurimpia voittajia ovat kuluttajien lisäksi 1 000-2 500-neliöiset supermarketit, joiden tammi-marraskuun myynti on reilun kuudesosan suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2015 ennen aukiolojen vapauttamista.

Näiden suurten supermarkettien myynti on ohittanut yli 2 500-neliöisten suurmyymälöiden eli esimerkiksi Prismojen ja Citymarketien kokonaismyynnin.

Suurimpia häviäjiä ovat alle 400-neliöiset valintamyymälät ja pienmyymälät, joiden aiempi etu vapaammista aukioloajoista suli kaikenkokoisten kauppojen aukiolojen vapauttamiseen. Suuremmat kaupat ovat hiljalleen laajentaneet aukioloaikojaan, ja nyt lähinnä pääkaupunkiseudulla muutamat jättimarketit ovat auki vuorokauden ympäri.

– Ihmisten tottuminen uuteen on pitkä prosessi, kun kauppaan voikin mennä (mihin aikaan tahansa). Myöhäisten iltatuntien, sunnuntain ja pyhäpäivien myynnit kasvavat asteittain, S-ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu sanoo.

Myös kilpailijat ovat vastanneet S-ryhmän haasteeseen. Helsingin kantakaupungin kupeessa Ruoholahden K-Citymarket laajensi marraskuussa aukioloaan, ja kauppa on nykyään auki ympäri vuorokauden. Kauppias Tero Huhtala muistuttaa, että yöllä kaupassa on joka tapauksessa hyllyttämistä ja aamun verkkokauppapaineeseen varautumista.

Työtunnit eivät kasvaneet

Kaupan edustajat ajoivat aukiolon vapauttamista vakuuttamalla työllisyyden kasvavan. Vähittäiskaupan työllisten määrä on tänä vuonna silti ollut vuoden 2015 tasolla talouskasvusta huolimatta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vähittäiskaupan työllisten tekemät työtunnit ovat jopa niukasti pienemmät tänä vuonna kuin 2015, kun lasketaan yhteen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen tunnit.

– S-ryhmässä vapautuneet aukioloajat ovat tuoneet lisää työtunteja, Alarotu kuitenkin sanoo.

Nouto voittamassa kotiinkuljetuksen

Ruoan verkkokauppa kasvaa Suomessa kituliaasti, ja luvut ovat Länsi-Euroopan verrokkeja jäljessä. Lyhyellä aikavälillä kaupan ja kuluttajien intressit yhdistyvät todennäköisesti valmiiksi kerättyjen kauppakassien noudossa, sillä kotiinkuljetettuna ruoka tulee niin kalliiksi, että harva asiakas on valmis maksamaan todellisia kustannuksia.

– Kaupan näkökulmasta noutopisteillä on mahdollisuus saavuttaa kannattavaa toimintaa, kun kotiinkuljetuksessa maksettava summa ei toistaiseksi vastaa kuluja, Alarotu kertoo.

S-ryhmä avasi alkusyksystä Helsingin keskustan lähelle kaksi Prisman noutopistettä, josta asiakkaat voivat käydä noutamassa valmiiksi kerätyt kauppakassit. Alarotu sanoo, että noutopisteitä tulee varmasti lisää eri puolille Suomea.

– Kotiinkuljetus voi ajatuksena ja käytännössäkin olla helppo ratkaisu monelle. Toisaalta kotona voi joutua odottamaan 1-2 tuntia ja kotona odottavan aika on pitkä. Noutamalla voi määritellä itselle sopivan ajan ja säästää kotiinkuljetuksen hinnan, Alarotu sanoo.

Citymarket-kauppias Huhtala tarjoaa myös kotiinkuljetusta ja noutopalvelua. Hänen mukaansa kotiinkuljetus on selkeästi suositumpaa kuin noutopalvelu kaupalta.

– Kotiinkuljetus on investointi tulevaisuuteen. Olemme saaneet logistiikkaa parannettua, mutta kaupungissa on aina liikenteessä logistisia ongelmia, se on isoin haaste, Huhtala sanoo.

Kauppa haluaa lääkkeistä osingolle

Kaupat ovat saaneet Juha Sipilän (kesk.) hallitukselta esimerkiksi aukioloaikojen vapauttamisen ja nelosoluet hyllyille. Ensi vuonna aloittavalle uudelle hallitukselle on myös toivomuslista, jota ajetaan avoimesti julkisuuden kautta.

Vaalivoittoon gallup-suosion perusteella purjehtivat SDP ja vihreät ovat näyttäneet kokoomuksen lisäksi vähintään keltaista valoa apteekkikilpailun osittaiselle vapauttamiselle. S-ryhmän Alarotu esittää apteekkikilpailuun kaksi toivomusta, joilla kauppa pääsisi tuottavasta alasta osingoille.

– Ensimmäisenä toiveena olisi omistamisen irrottaminen farmaseuttiomistuksesta, ei erikoislääkäriaseman omistajakaan ole pakko olla erikoislääkäri. Tietysti toisena asiana toivotaan käsikauppalääkkeiden myyntiä ruokakaupassa, Alarotu sanoo.

Alle 5,5-prosenttisia alkoholijuomia on saanut myydä ruokakaupoissa tämän vuoden alusta. Toistaiseksi alkoholin kulutukseen ei ole tullut THL:n ennakoimaa selkeää nousua, vaikka hieman vahvemman alkoholin saatavuus parani.

– Alkoholissa on saatu kokemuksia 5,5-prosenttisten vapautumisesta, ja vaikutukset ovat erilaisia kuin pahimmat pelkääjät pelkäsivät. Se vahvistaa keskustelua viinien tuomisesta ruokakauppoihin, Alarotu sanoo.

Ruoholahden K-Citymarketin kauppias Tero Huhtala ei halua esittää selkeää toivomuslistaa, mutta kysyttäessä hän sanoo olevansa valmiina ottamaan viinit kauppansa hyllyille.

