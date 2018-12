Ruotsin akatemian tietovuotoa selvittänyt lakitoimisto syyttää raiskaustuomion saaneen Arnault’n vaimoa vuodosta

Ruotsin akatemian tietovuodosta kattavan selvityksen tehnyt lakitoimisto kehottaa akatemian jäsentä, runoilija Katarina Frostensonia eroamaan akatemiasta, kertoo Ruotsin yleisradio SVT.

Lakitoimiston selvityksen mukaan Frostenson vuoti luottamuksellista tietoa Nobel-palkinnon saajista ja akatemian muista asioista itselleen läheiselle ”kulttuuriprofiilille”, joka käytti tietoja hyväkseen ja vahingoitti akatemiaa instituutiona.

SVT ei kerro, onko sen mainitsema ”kulttuuriprofiili” Jean-Claude Arnault, joka tuomittiinjoulukuussa raiskauksesta. Frostenson on kulttuurivaikuttajana tunnetun Arnault’n vaimo.

Lakitoimiston selvityksessä todetaan, että mikäli Frostenson ei eroa akatemiasta oma-aloitteisesti, tulisi akatemian jäsenten erottaa hänet sen sääntöjen mukaisesti.

Akatemia ei vielä kommentoi selvitystä – runoilija ei aio erota vapaaehtoisesti

Akatemian vakituinen sihteeri ei toistaiseksi ota kantaa siihen, millaiseen ratkaisuun akatemia päätyy Frostensonin jäsenyysasiassa.

– Meidän on käsiteltävä asia akatemian täysistunnossa ensin, sanoo Anders Olsson.

Seuraavan kerran akatemia kokoontuu 17. tammikuuta.

Frostensonin edustaja kertoi tänään SVT:lle, ettei Frostenson aio erota akatemiasta vapaaehtoisesti mutta voisi harkita jäsenyydestään luopumista ”anteliasta korvausta vastaan”.

Joulukuun alussa hovioikeus langetti Frostensonin puolisolle Arnault’lle kahden ja puolen vuoden vankeustuomion kahdesta raiskauksesta. Tuomio koveni hovioikeudessa, sillä käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut Arnault’n kahdeksi vuodeksi vankeuteen yhdestä raiskauksesta ja hylännyt toisen raiskaussyytteen.

Arnault’n oikeusprosessi on ravistellut akatemiaa, ja se sai useat jäsenet eroamaan tai jättämään työnsä toistaiseksi. Akatemia päätti olla jakamatta kirjallisuuden Nobelia tänä vuonna ja lykkäsi valintaa ensi vuoteen.

Monien tekojen, joista kulttuurivaikuttajaa on syytetty, on kerrottu tapahtuneen akatemian omistamissa kiinteistöissä Tukholmassa ja Pariisissa.

