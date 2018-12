Saksan poliisi päästi vahingossa vapaaksi Oulun seksuaalirikoksista epäillyn miehen – ”Oletetaan, että hän on yhä Saksassa”

Saksassa tavoitettu Oulun laajasta seksuaalirikostapauksesta epäilty mies on vapaana. Oulun poliisin mukaan Saksan poliisi päästi miehen vapaaksi, koska tieto viranomaisten välillä ei kulkenut.

– Ei aivan tarkkoja tietoja ole kaikista vaiheista, miten ne asiat ovat siellä edenneet. Meille tuli tieto, että hän on Saksan poliisilla kiinni ja tämän jälkeen on Suomen ja Saksan viranomaisilla tullut tiedonkulussa katkoksia ja hänet ole ehditty vapauttaa, sanoo STT:lle tutkinnanjohtaja Markus Kiiskinen.

Kiiskisen mukaan mies oli ollut Saksan poliisilla kiinniotettuna muihin asioihin liittyen. Miehestä on nyt annettu kansainvälinen etsintäkuulutus, ja hänet on vangittu poissaolevana. Kiiskinen uskoo, että hänet saadaan vielä kiinni.

– Aivan tarkkaa tietoa hänen liikkeistään ei ole, mutta oletetaan, että hän on yhä Saksassa, Kiiskinen sanoo.

Poliisi julkaisi miehen kuvan ja nimen viime viikolla ja pyysi tästä havaintoja, minkä jälkeen poliisi sai tiedon, että mies on Saksassa. Miestä epäillään seitsemän muun ulkomaalaistaustaisen miehen kanssa törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet kesän ja syksyn aikana asunnoissa eri puolilla Oulua, ja niiden uhrina on alle 15-vuotias tyttö.

Poliisi: Häiriköt vievät aikaa seksuaalirikosten tutkinnalta

Oulun poliisin mukaan ulkomaalaisiin ja ulkomaalaiselta näyttäviin ihmisiin on viime aikoina kohdistunut vihapuhetta sekä asiatonta ja jopa uhkaavaa käytöstä. Jopa lasten kanssa liikkeellä ollut perhe on joutunut häirinnän kohteeksi, tiedotteessa kerrotaan.

– Lähinnä uhkaavaa käyttäytymistä, solvaamista, herjaamista ja tönimistä, Kiiskinen kuvailee tekoja.

Toistaiseksi poliisin tietoon ei ole tullut mitään vakavampaa, eikä Kiiskinen osaa sanoa, onko uhkailusta tai muusta tehty rikosilmoituksia.

Poliisi huomauttaa tiedotteessaan, että kukaan ei saa joutua aiheettomasti epäilyksen alaiseksi tai uhatuksi, vaikka uutisoidut lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset herättävät ärtymystä.

– Poliisi vetoaakin siihen, ettei se joudu selvittelemään niin sanottuina viharikoksina tehtyjä rikoksia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä kohtaan, vaan saa käyttää senkin ajan näiden törkeiden lapsiin kohdistuneiden rikosten tehokkaaseen tutkintaan, tiedotteessa sanotaan.

Epäillyt kiistävät syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin

Oulun poliisilla on tutkinnassa yhteensä viisi alaikäiseen tyttöön kohdistunutta seksuaalirikosta, joista on tällä hetkellä tutkintavankeudessa yhteensä kymmenen ihmistä. Kiiskisen mukaan epäiltyjä on kuultu ja he kiistävät syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

– Alustavasti he ovat kiistäneet syyllistyneensä näihin rikosnimikkeisiin, mutta kuulustelut ovat vielä alkuvaiheessa.

Aiemmin mainitun laajan tapauksen lisäksi poliisi epäilee Tuiran kaupunginosassa tapahtuneen kaksi seksuaalirikosta, joista toinen on törkeä. Epäillyt rikokset tapahtuivat marraskuun loppupuolella. Kummassakin rikoksessa on poliisin mukaan alle 15-vuotias tyttö ja epäiltynä ulkomaalaistaustainen mies.

Näiden lisäksi poliisi epäilee kahta rikosta. Tuoreempi tapaus oli marraskuun puolivälissä, ja siitä epäilty mies vangittiin eilen. Häntä epäillään 15-vuotiaan tytön törkeästä raiskauksesta ja törkeästä hyväksikäytöstä. Epäilty rikos tapahtui poliisin mukaan asunnossa.

Viides epäilty rikos tapahtui lokakuussa ja sitä tutkitaan törkeänä raiskauksena ja törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä. Epäilty on muiden tapausten tavoin ulkomaalaistaustainen mies. Poliisi on päättänyt, ettei tapauksesta kerrota julkisuuteen tämän enempää.

– Me emme ole siitä jutusta tiedottaneet, emmekä tiedota nytkään. Asiassa on sellaisia piirteitä, ettei siitä tiedoteta lainkaan, Kiiskinen sanoo.

Poliisin mukaan tapaukset eivät todennäköisesti liity toisiinsa.

– Vaikka puheena olevissa rikoksissa ei näyttäisi olevan liittymiä keskenään toisiinsa, on tämän kaltaisten rikosten viimeaikainen määrä sekä niiden samankaltaiset piirteet erittäin huolestuttava asia, tiedotteessa sanotaan.

Kiiskinen sanoo, että on mahdollista, että epäiltyjä tekijöitä on lisää.

– Kunhan päästään asiassa eteenpäin, on mahdollista, että epäiltyjä tulee vielä lisää. Toivottavasti ei tule, mutta se on mahdollista.

Poliisi varoitti somessa houkuttelevista hyväksikäyttäjistä

Sosiaalisella medialla on ollut roolinsa tutkinnassa oleviin seksuaalirikoksiin. Joulukuun alussa poliisi kertoi, että Oulun seudulla on ilmennyt tapauksia, joissa ulkomaalaistaustaiset miehet ovat houkutelleet alaikäisiä tyttöjä kanssaan kontaktiin netin kautta. Poliisin mukaan usein suomea taitamattomat miehet ovat ottaneet yhteyttä itseään selvästi nuorempiin tyttöihin. Erityisesti nuoria tyttöjä ja nuorten vanhempia kehotetaan tarkkaavaisuuteen sosiaalisessa mediassa.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Sari Sarani kommentoi ilmiötä STT:lle. Verkossa tapahtuvat seksuaalirikokset ovat Saranin mukaan yleistyneet, mutta samaan aikaan esimerkiksi vanhempien ja koulujen ymmärrys verkon vaaroista on puutteellista. Saranin mukaan lapset eivät saa tarpeeksi tietoa suojautuakseen internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

– Vanhemmat eivät tiedä tarpeeksi, eivätkä opettajatkaan ole perillä.

Sarani lisää, että poliisi ei voi olla valvomassa viestittelyä netissä ja sovelluksissa, ja estää näin rikoksia tapahtumasta.

– Ainoa keino suojautua hyväksikäytöltä on lisätä tietoisuutta.

STT

Kuvat: