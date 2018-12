Salkkarin urheilutoimituksen valinnat vuoden parhaiksi suomalaisurheilijoiksi – Iivo on numero yksi

1) Iivo Niskanen

Niskanen on siitä poikkeuksellinen suomalaisurheilija, että hän oli jo toista kertaa peräkkäin parhaimmillaan kauden päätavoitteessa. Kun Niskasella on paras päivä, eivät muut mahda mitään. Ensimmäinen suomalainen 50 kilometrin hiihdon olympiavoittaja 58 vuoteen – ja millä tavalla! Ylivoimaa, jolle aika tulee antamaan vielä suuremman merkityksen.

2) Lauri Markkanen

Yksi NBA:n ikonisimmista seuroista uudelleenrakentaa joukkuettaan suomalaisnuorukaisen ympärille – mitä enemmän lausetta hokee, sitä mielettömämmältä se kuulostaa.

Markkanen pelasi tulokaskautensa 15,2 pisteen ja 7,5 levypallon keskiarvoilla, heitti 33 pistettä Madison Square Gardenissa ja valittiin NBA:n tulokastähdistöön. Ennen kaikkea Markkanen hautasi kaikki epäilyt pehmeydestä, voimattomuudesta ja liian kapeasta sylivälistä (212 cm).

3) Lukas Hradecky

Huippukausi Eintracht Frankfurtissa huipentui ylivoimaisen Bayern Münchenin kaatamiseen Saksan Cupin finaalissa. Äänestettiin Bundesliigan parhaaksi maalivahdiksi. Siirtyi kesällä viiden vuoden sopimuksella Leverkuseniin. Pelasi vuoden aikana Huuhkajissa kahdeksan maaottelua, joissa päästi vain kolme maalia. Kun Huuhkajat otti uskottavuusloikan, piti Hradecky maalinsa puhtaana 508 peräkkäistä minuuttia.

4) Pekka Rinne

Rinne voitti NHL:n parhaan maalivahdin palkinnon, eli häntä voi perustellusti pitää maailman parhaana jääkiekkomaalivahtina. Johdatti Nashvillen runkosarjan voittoon, kausi päättyi pudotuspelien toisella kierroksella. Syyskaudella Nashville on pitänyt paikkansa sarjan eliitissä, kiitos marraskuussa 36 vuotta täyttäneen Rinteen, joka päästää vähemmän maaleja ottelua kohti kuin kertaakaan uransa aikana.

5) Krista Pärmäkoski

Oslon MM-kisoissa 2011 maailman hiihtohuipun tuntumaan noussut Pärmäkoski otti lopullisesti paikkansa huipulta Pyeongchangin olympialaisissa.

Kolme henkilökohtaista matkaa ja kolme mitalia. Tyylinä perinteinen, vapaa ja yhdistelmähiihto – kaksi yhteislähtöä, yksi väliaikalähtö. Monipuolinen mitalisampo, joka kantaa suomalaisen naishiihdon taantuman yli.

6) Kaisa Mäkäräinen

Tasaisen viime kauden parhaat kuukaudet osuivat tammikuulle ja maaliskuulle. Huonoin kuukausi helmikuulle, jolloin kamppailtiin olympiamitaleista. Vaikka olympiamitali jäi ikuiseksi haaveeksi, Mäkäräinen keräsi itsensä ja voitti kolmannen kerran urallaan maailmancupin kokonaiskilpailun. Aloitti uuden cupkauden paremmin kuin koskaan: viidestä kilpailusta kolme voittoa ja yksi kakkossija.

7) Petra Olli

Nousi Euroopan ja maailmanmestariksi kahden vuoden takaisen olympiapettymyksen ja polvioperaation jälkeen. Vanhan sanonnan mukaan ”paini on urheilua, muut lajit liikuntakasvatusta”. Ja jos haluaa olla maailman paras painija, on harjoiteltava parhaiden kanssa. Perustyö on tehty Kuortaneella, tasonmittaus muun muassa Mongoliassa, Venäjällä ja Japanissa. Vasta 24-vuotias, monta olympiadia edessä.

8) Kimi Räikkönen

Gp-voitto, 12 kertaa palkintopallilla ja MM-sarjan kolmas huolimatta Ferrari-tallin taktisesta heikkoudesta ja auton epäluotettavuudesta. Edelleen ylivoimaisesti Suomen tunnetuin ja puhutuin urheilija maailmalla. Kari Hotakaisen kirjoittamaa elämäkertaa on myyty enemmän kuin mitään muuta kirjaa ilmestymisvuonnaan Suomessa. 200 000 myydyn kirjan raja saattoi mennä jouluna rikki.

9) Mikko Rantanen

Sensaatio. 22-vuotias nuorukainen Nousiaisista on johtanut NHL:n pistepörssiä lähes koko syyskauden. Rantanen on tehnyt kalenterivuoden aikana 80 ottelussa 108 tehopistettä (32+76). Samaan ovat suomalaispelaajista pystyneet vain Jari Kurri viidesti ja Teemu Selänne kahdesti. Rantasen johdolla Colorado Avalanchesta on tullut taas uskottava NHL-seura.

10) Enni Rukajärvi

Suomalaisen huippu-urheilun pahin menestyslama näyttää olevan ohi, sillä vielä muutama vuosi sitten lumilautailun olympiapronssilla olisi oltu tällä listalla huomattavasti korkeammalla.

Koko 2010-luvun maailman huipulla ollut Rukajärvi on hörhöilevien supertähtiemme rinnalla piristävän eettinen ja esimerkillinen esikuva.