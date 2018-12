Salossa tehdään vähemmän väkivaltarikoksia kuin muissa samankokoisissa kaupungeissa

Puheet väkivallan kasvusta Salossa eivät vastaa todellisuutta. Salossa tehdään edelleen vähemmän väkivaltarikoksia kuin muissa keskikokoisissa kaupungeissa. Tiedot ilmenevät Salon Seudun Sanomien teettämästä selvityksestä. Selvityksen teki Poliisiammattikorkeakoulun tilastopalvelu.

Selvityksessä on mukana yhdeksän kaupunkia, joiden asukasmäärä on lähinnä Salon väkilukua. Erot ovat suuria. Esimerkiksi Mikkelissä poliisin tietoon on tullut tänä vuonna yli kaksi kertaa enemmän pahoinpitelyitä kuin Salossa.

Selvityksessä oli mukana kuusitoista eri rikosnimikettä murhasta lievään pahoinpitelyyn. Tiedot laskettiin vuodesta 2013 alkaen.

– Törkeät rikokset nostattavat kohua. Niistä puhutaan paljon ja niistä pitääkin puhua, mutta ne aiheuttavat myös vääristymää. Salo ei missään nimessä ole väkivaltainen kaupunki, sanoo rikoskomisario Pertti Läksy.