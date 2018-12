Saros vaihdettiin Rinteen tilalle kesken ottelun, Nashville hävisi

Pekka Rinne on jääkiekon NHL:n parhaita maalivahteja ja Nashville yksi liigan parhaista joukkueista, mutta kummallakaan ei ollut maanantaina huippuilta. Ottawa onnistui voittamaan Nashvillen kotikaukalossaan 4-3 jatkoajalla, ja Rinne vaihdettiin pois Predatorsin maalinsuulta jo ensimmäisen erän jälkeen.

Rinteen tilalle tullut maanmies Juuse Saros onnistui paremmin, mutta joutui lopulta antautumaan jatkoajalla.

Ottawa jyräsi avauserässä 3-0-johtoon, minkä jälkeen Rinne sai tehdä tilaa Sarokselle. Senators menetti kolmen maalin johtonsa, kun Nashville kiri tasoihin Roman Josin kahden maalin ja yhden syötön siivittämänä.

Jatkoaikaa ehdittiin pelata vain 21 sekuntia, kun Thomas Chabotin laukaus ohitti Saroksen.

Rinne torjui ottelussa kahdeksan ja Saros 11 laukausta.

Nashville on länsilohkossa kolmantena.

Tulikuuma Anaheim nousi voittoon Pittsburghissa

Boston teki selvää jälkeä arkkivihollisestaan Montrealista ja haki vieraista 4-0-voiton. Jaroslav Halak torjui 22 laukausta ja piti nollan.

Boston nousi Montrealin ohi itälohkon viidenneksi. Bruinsin ja Canadiensin välissä kuudentena on Columbus, joka otti kotonaan 1-0-voiton Vegasista. Nick Foligno teki kolmannessa erässä ottelun ainoan maalin. 28 laukausta torjunut Sergei Bobrovski piti vierasjoukkueen nollilla.

NHL:n kuumimpiin joukkueisiin kuuluva Anaheim nousi vieraissa 4-2-voittoon Pittsburghista, vaikka oli avauserän jälkeen 0-2-tappioasemassa.

Ducks rynni ohi toisessa erässä, jossa se iski kolme maalia. Olli Määttä pelasi Pittsburghin puolustuksessa 18 minuuttia eikä saanut tehopisteitä.

Anaheim on voittanut neljä ottelua putkeen ja kaikkiaan yhdeksän edellisistä kymmenestä ottelustaan. Se on noussut länsilohkossa neljänneksi.

