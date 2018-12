Suomalaiset eivät suvaitse poliitikkojen vaurastumista – lottovoitto kunniallisempi

Suomalaiset eivät siedä poliitikkojen ja kohujulkkisten vaurastumista, ilmenee Danske Bankin teettämästä kyselystä. Sen sijaan yrittäjien, lääkäreiden, insinöörien ja lukion opettajien rikastumista katsotaan hyvällä. Jopa lottovoittoa pidetään kunniallisena tapana vaurastua.

– Suomalaiset pitävät hyväksyttävinä suoraviivaisia ja kärsivällisyyttä vaativia tapoja vaurastua. Ne korostavat perushyveitä, kuten ahkeraa ponnistelua, vaatimattomuutta ja kurinalaisuutta, kertoo Danske Bankin Suomen varallisuudenhoidon johtaja Kimmo Laaksonen.

Hän ihmettelee, miksi suomalaiset karsastavat sijoittamista tapana rikastua, vaikka he samaan suosivat työtä ja säästämistä vaurastumisen lähteenä. Sijoittamisen vaurastumistapana hyväksyy vain 11 prosenttia suomalaisista, kun lottovoiton osuus on 33 prosenttia.

YouGovin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 507 ihmistä 30. lokakuuta.-2. marraskuuta. Virhemarginaali kyselyn kokonaistuloksissa on noin 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

