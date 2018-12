Syyttäjä: Mies maksoi toiselle 1 250 euron kuukausipalkkaa doping- ja lääkekioskin pyörittämisestä Tor-verkossa

Yli satatuhatta dopingainetablettia, kymmeniä litroja nestemäistä dopingia, yli 10 000 rauhoittavaa pilleriä ja 71 kiloa nuuskaa. Kahdelle miehelle luettiin tiistaina Kemi-Tornion käräjäoikeudessa syytteet useiden laittomien aineiden tuonnista, hallussapidosta ja myynnistä Tor-verkossa. Heille vaaditaan ehdotonta vankeutta.

Syyttäjän mukaan toinen miehistä loi Tor-verkkoon myyntikanavan ja hoiti ensin sen kautta dopingin ja huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden myyntiä yksin. Noin puolen vuoden jälkeen mies palkkasi toisen miehen avukseen ja maksoi tälle 1 250 euron suuruista kuukausipalkkaa, syytteessä sanotaan.

Pillerien myynti toimi kuin nettikaupassa konsanaan.

– Myyntitilin verkkosivuilla on ollut nähtävillä listaukset miehen myymistä tuotteista, tuotekuvaukset sekä hinnat ja toimitusehdot. Ostajat ovat voineet tehdä tilaukset verkkosivujen kautta, syytteessä sanotaan.

Tuhansia pillereitä löytyi autosta

Suurimmat ainemäärät koskevat syyttäjän mukaan dopingia, mutta myös lääkekauppa pyöri tuhansissa tableteissa. Miehet välittivät syyttäjän mukaan rauhoittavaa fenatsepaamia sisältäviä tabletteja sekä Diapam-, Xanor- ja Rivotril-tabletteja yhteensä yli kymmenentuhatta kappaletta. Niistä reilu 4 000 löytyi toimintaa järjestelleen miehen autosta.

Syyttäjän mukaan kaupan pyörittäjänä toiminut mies toi myös yli 71 kiloa nuuskaa Ruotsista ja vältti niistä veroja yhteensä yli 26 000 euroa. Nuuskaa myytiin syyttäjän mukaan muiden aineiden tavoin Tor-verkossa.

Takavarikossa käteistä ja bitcoineja

Miehiä vaaditaan menettämään valtiolle rikoksen tuottama hyöty, yhteensä lähes 210 000 euroa. Palkollisen miehen osuus summasta on alle 3 000 euroa.

Rikoshyödystä on takavarikoitu käteisenä reilu 14 000 euroa ja lisäksi noin kuusi bitcoinia. Bitcoinien arvo nykykurssilla on reilu 18 000 euroa.

Tor-myynnin aloittanutta miestä syytetään muun muassa törkeästä dopingrikoksesta, törkeästä huumausainerikoksesta, salakuljetuksesta ja törkeästä veropetoksesta. Palkkaa saanutta miestä syytetään törkeästä dopingrikoksesta, törkeästä huumausainerikoksesta ja lääkerikoksesta. Kumpikin myönsi oikeudessa osan syytteistä.

STT

