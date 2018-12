Talvinen sää jatkuu – etelässä lumisade heikentää ajokeliä

Maan eteläosissa on tänään huono ajokeli lumisateen ja jäätävän tihkusateen vuoksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan suuressa osassa maata on luvassa heikkoa lumisadetta, etelärannikolla lumikuurot voivat olla ajoittain voimakkaita.

Lämpötila on lähes koko maassa pakkasella, lähinnä lounais- ja etelärannikolla ollaan nollan tuntumassa. Etelässä jäädään enintään viiteen pakkasasteeseen, pohjoisessa pakkasta on viidestä viiteentoista astetta.

Mantereella tuuli on heikkoa, mutta Pohjois-Itämeren länsiosassa ja Ahvenanmerellä varoitetaan kovasta tuulesta. Puhuri voimistuu illan aikana ja yöllä kaakkoistuuli voi puhaltaa 14 metriä sekunnissa.

