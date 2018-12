Tänä vuonna maailmassa tapettiin 80 toimittajaa – yli puolet otettiin kohteeksi tarkoituksella

Kaikkiaan 80 toimittajaa surmattiin työhönsä liittyen tänä vuonna, Toimittajat ilman rajoja -järjestön uusin raportti kertoo. Heistä 49 murhattiin tai otettiin tietoisesti kohteeksi työnsä vuoksi, ja loput surmattiin työtehtävissä.

Kaikista surmatuista 63 oli ammattitoimittajia, 13 kansalaistoimittajia ja 4 muita medioiden työntekijöitä. Hieman yli puolet kaikista surmatuista toimittajista työskenteli konfliktialueilla.

– Toimittajiin kohdistuva väkivalta on tänä vuonna ennenkuulumattoman yleistä, ja tilanne on kriittinen. Häikäilemättömät poliitikot, uskonnolliset johtajat ja yritysjohtajat puhuvat avoimesti vihastaan toimittajia kohtaan, ja sillä on traagisia seurauksia. Tämä näkyy selvästi siinä, kuinka toimittajien kaltoinkohtelu on yleistynyt, kertoo järjestön pääsihteeri Christophe Deloire tiedotteessa.

Myös toimittajien pidätykset ovat lisääntyneet. Tänä vuonna 348 toimittajaa on pidätetty työnsä vuoksi, kun viime vuonna luku oli 326.

https://rsf.org/en/news/rsfs-2018-round-deadly-attacks-and-abuses-against-journalists-figures-all-categories

STT

