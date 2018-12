Terveisiä kulkutautisairaalasta

VIRPI LIETZÈN. Äitini on syntynyt vuonna 1935. Jatkosodan aikana pieni kansakoululainen sairastui kurkkumätään. Sairaus iski myös pikkuveljeen.

Äitiäni ja hänen pikkuveljeään hoidettiin Salossa kulkutautisairaalassa. Paraneminen oli epävarmaa, sillä antibiootteja ei ollut vielä käytössä. Kulkutautisairaalan lääkäri totesikin lasten äidille, että nuorempi lapsi ei näyttäisi selviävän. Sairaus vähintäänkin vahingoittaisi pikkupojan sydämen, jos ei veisi henkeä.

Kuin ihmeen kaupalla molemmat sisarukset kuitenkin selvisivät ja ovat saaneet elää pitkän elämän. Kotiin tulo sairaalasta ei kuitenkaan sujunut vain onnellisissa merkeissä, sillä lapset toivat tuliaisina tulirokon. Tulirokko vei vuorostaan kulkutautisairaalaan perheestä vanhempia sisaruksia.

Lapsuusvuosinaan äitini sairasti vielä hinkuyskän ja tuhkarokon. Loput kulkutaudit, vesirokon ja vihurirokon, äiti sairasti aikuisiässä.

Oma kulkutautihistoriani on jäänyt äitini tautihistoriaa paljon vaatimattomammaksi, kiitos rokotteiden. Olen sairastanut vain vesirokon.

Jälkikasvuni ei ole tarvinnut sairastaa sen paremmin vesirokkoa kuin pelätä myöhemmin elämässä vesirokkoviruksen aiheuttamaa vyöruusuakaan, kiitos vesirokkorokotuksen.

Tautikuorma on siis keventynyt sukupolvesta toiseen, rokotusten takia. Tämä tosiasia on nyt Suomessa päässyt osalta ihmisistä unohtumaan. Taudit pysyvät poissa vain rokottamalla, varsinkin kun ihmiset nykyisin matkustavat maihin, joista voi saada Suomesta jo hävinneen taudin.

Lääketieteen historiassa riittää tarinoita kehityksen jarruttajista. Valitettavasti jarruilmiö ei ole historiaa vieläkään. Osa suomalaisista jaksaa vieläkin vastustaa esimerkiksi influenssarokotuksia.

Itse olen ottanut influenssarokotuksen niin kauan kuin niitä on annettu. Olen rokotetta ottaessani ajatellut paitsi itseäni niin myös läheisiäni. Menneinä vuosina jälkikasvua, nykyisin iäkkäitä vanhempiani.

Rokotettu paitsi sairastuu vähemmän todennäköisesti, niin myös tartuttaa influenssaa vähemmän todennäköisesti. En halua olla se kuoleman enkeli, joka vie influenssan sydänsairaalle vanhukselle. Tästä syystä hoitohenkilökunnan on aina rokotettava itsensä: sisar hento valkoinen voi muuten olla sisar musta kuolema.

Ihminen on suurine aivoineen viisas olento. Olemme selviytyneet, koska olemme hoksanneet asioita, jotka ovat auttaneet eloon jäämisessä. Siksi on hämmästyttävää, että nykyaikaan on pesiytynyt asennetta, johon kuuluu tieteellisesti tutkitun tiedon halveksimista.

Onkin pakko kysyä, että onko elämä nykyisin jo liian helppoa, kun joillakin ihmisillä riittää energiaa tuhlattavaksi vaikkapa rokotevastaisuuden lietsomiseen? Ollaan onnellisia siitä, ettei nykyisin tarvitse pelätä seuraavan kulkutautiaallon osumista omiin lapsiin tai lapsenlapsiin.

On hienoa, että Suomessa joudutaan tekemään nykyisin hyvin vähän pikkuisia arkkuja. Pidetään kiinni tästä hyvästä tilanteesta. Jokainen rokotus suojelee paitsi rokotuksen ottajaa itseään, niin myös laumamme heikoimpia, pieniä lapsia, sairaita ja vanhuksia.

Kirjoittaja on toimittaja.