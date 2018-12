Tiistain Top Ten: Koripallon miesten pääsarjahistorian yleisimmät sukunimet

1) 25 kertaa Johnson

Johnsoneita on riittänyt Suomen parketeilla, mutta harva on jättänyt pysyvää muistijälkeä. Vilppaassa on pelannut kaksi Johnsonia, kaudella 2015–2016 Cavell ja kaudella 1999–2000 kanadalainen Erik. Kumpikin poistui vähin äänin. Tällä kaudella liigassa on yksi Johnson: Pyrinnön Kevin. Kaudella 1986-1997 HoNsUssa pelasi Napoleon, joka ei pituutensa (202 cm) puolesta kärsinyt etunimensä mukaan nimetystä kompleksista.

2) 24 kertaa Williams

Kivenkovia Williamseja riittää. On Vilppaassa loistaneet Desmond (2016–2017) ja Joseph (2003–2004) sekä KTP:n tällä kaudella nousuun heittänyt Matt. Mutta yksi Williams on muiden yläpuolella – häntä tosin harvoin kutsutaan sukunimellä. Damonin paita numero 32 nousi lauantaina Pyynikin palloiluhallin kattoon.

3) 20 kertaa Heinonen ja Jones

Paristakymmenestä Heinosesta kovin on etunimeltään Timo. Ei vuonna 1965 syntynyt Timo, vaan vuonna 1981 syntynyt Timo, joka on pelannut enemmän pääsarjaotteluita kuin kukaan muu. Huominen Pyrintö-ottelu on Seagullsia edustavalle Timolle jo uran 795:s.

Joneseista pisimpään pelasi suomalaistunut Clifton, joka rouhi 13 kautta menestyksekkäästi. Jamal taas voitti kaudella 2016–2017 korikuninkuuden Kobrissa. Mutta tässäkin sukunimessä on yksi etunimi yli muiden: Aaron. Viime kauden parhaan ulkomaalaisvahvistuksen perään haikaillaan Salohallin tupakkipaikalla nyt ja ensi ja myös sitä seuraavalla kaudella. Ellei sitten joulupukki yllätä…

5) 18 kertaa Koskinen

Koskisia on riittänyt Suomen parketeilla, mutta yksikään heistä ei ole edustanut salolaisseuraa. Edellinen Korisliigassa pelannut Koskinen oli Namika Lahdessa keväällä 2015 pomputellut Jimi.

6) 17 kertaa Lehtonen ja Nieminen

Lehtosista edelleen kovin on Kouvojen nykyinen päävalmentaja Jyri, joka pelasi pitkällä urallaan 325 ottelua poninhännällä ja ilman. Lehtonen pelasi kauden 1995–1996 HoNsUssa 26,8 pisteen keskiarvolla. TuNMKY:tä vastaan hän heitti 66 pistettä, mutta joukkue hävisi silti!

Niemiset ovat olleet enemmän tai vähemmän sivuosan esittäjiä. Maajoukkueeseen asti yltänyt Petteri pelasi lyhyeksi jääneen, mutta silti menestyksekkään uran. Hän oli tuomassa Uuteenkaupunkiin kaupungin ainoaa mestaruutta keväällä 1990.

8) 15 kertaa Laine, Lehtinen, Smith ja Virtanen

Vilppaan Rikulla riittää töitä päästäkseen liigahistorian parhaaksi Laineeksi. Lahdessa 12 kautta luikerrellut Teemu pelasi 437 ottelua ja päätti uransa keväällä 2009 toiseen SM-kultaan. Mesuca-kasvatti Vesa–Pekan 188 ottelun liigaura päättyi ainakin toistaiseksi Korihaiden paidassa marraskuussa pelattuun Vilpas-otteluun.

Lehtisistä Eero lienee pääsarjahistorian paras pokerinpelaaja. Vilppaassa hyvät kaudet (2012–2014) pelannut Eero päätti liigauransa vain 29-vuotiaana.

Smith on tuttu sukunimi ainakin Kotkassa, sillä KTP:tä on edustanut peräti neljä Smithiä: Roderick, Royce, Steve ja Troy.

Virtasia ei voi olla käsittelemättä ilman nykyistä Katajan apuvalmentaja Petriä. Pistooli-Pete ampui 666 liigaottelussaan peräti 4 135 kertaa kaaren takaa, 1 440 laukauksista meni korirenkaan läpi. Lukemia ei tulla rikkomaan kai koskaan.

Lähde: basket.fi tilastopalvelu (yhteensä 3 692 pelaajaa).

Salkkarin urheilutoimitus listaa joka tiistai kymmenen parasta oleellisissa ja varsinkin epäoleellisissa kategorioissa.

Tiistain Top Ten 7: Salon hiljaiset urheilulajit

Tiistain Top Ten 6: Kansanedustajana toimineet suomalaisurheilijat

Tiistain Top Ten 5: Kokonimikaimat

Tiistain Top Ten 4: Suomen parhaat jääkiekkomaalivahdit

Tiistain Top Ten 3: Vanhimmat suomalaiset olympiavoittajat

Tiistain Top Ten 2: Suurimmat suomalaiskunnat, joissa ei ole koskaan pelattu jalkapallon miesten pääsarjaa

Tiistain Top Ten 1: Suomalaisurheilijat, joiden sukunimi on myös miehen etunimi