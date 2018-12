Trump Irakissa: Yhdysvaltain rooli maailmanpoliisina on päättynyt

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolustanut Irakin vierailullaan yllättävää päätöstään vetää amerikkalaisjoukot Syyriasta. Samalla hän julisti, että Yhdysvaltain rooli maailmanpoliisina on päättynyt.

Trump puhui amerikkalaisessa sotilastukikohdassa Bagdadin länsipuolella noin sadalle yhdysvaltalaisjoukkojen jäsenelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajan mukaan hän tapasi erikseen sotilasjohtoa ja poistui tukikohdasta muutamaa tuntia myöhemmin.

Trumpin vierailu Irakiin oli ensimmäinen sen jälkeen, kun hänet valittiin presidentiksi kaksi vuotta sitten. Trumpia on arvosteltu, koska hän ei ollut aiemmin käynyt sota-alueilla. Yllätysvierailulla oli mukana myös presidentin vaimo Melania Trump.

Presidentti puolusti sotilastukikohdassa ”Amerikka ensin” -politiikkaansa ja vetäytymistä monenlaisesta kansainvälisestä yhteistyöstä.

– On epäreilua, että taakka on kokonaan meillä. Emme halua, että enää yhtään useampi maa hyödyntää uskomattoman armeijamme tarjoamaa suojaa. Ne eivät maksa siitä, ja niiden täytyy (ruveta maksamaan), Trump sanoi.

Hän jatkoi, että Yhdysvallat on levittäytynyt kaikkialle maailmaan.

– Olemme läsnä maissa, joista valtaosa ihmisistä ei ole kuullutkaan. Suoraan sanoen, se on naurettavaa.

Trump sanoi toimittajille, että hän oli hylännyt sotilasjohtajien pyynnöt pitää amerikkalaisjoukot yhä Syyriassa.

– Ette voi saada enempää aikaa. Teillä on ollut tarpeeksi aikaa, Trump kertoi sanoneensa sotilasjohdolle.

STT

