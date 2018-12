Trumpin perustama turvallisuuspaneeli suosittelee koulujen henkilökunnan aseistamista

Yhdysvalloissa viime talven kouluampumisten jälkeen perustettu turvallisuuspaneeli suosittelee kouluja harkitsemaan henkilökuntansa aseistamista.

Presidentti Donald Trumpin perustama ja opetusministeri Betsy DeVosin johtama paneeli esittää raportissaan, että joissain tilanteissa jopa opettajat voisivat kantaa aseita. Tämä auttaisi paneelin mukaan reagoimaan väkivaltaan nopeasti ja tehokkaasti. Paneelin mukaan henkilökunnan aseistamisesta voisi olla hyötyä etenkin maaseudulla, jossa poliisin paikalletulo kestäisi kauemmin.

Paneeli myös suositteli kouluja rekrytoimaan sellaisia sotaveteraaneja ja entisiä poliiseja, joilla on kykyä toimia opettajina.

Sen sijaan paneeli ei päätynyt esittämään aseiden ostamisen alaikärajan nostamista. Paneeli totesi raportissaan, että valtaosa kouluampujista saa aseensa ystäviltä tai perheenjäseniltä.

Raportissa myös ehdotetaan, että vuonna 2014 Barack Obaman presidenttikaudella käyttöön otettuja koulujen kurinpito-ohjeistuksia tarkistetaan. Nykyisissä ohjeistuksissa on pyritty löytämään vaihtoehtoja koulusta erottamiselle mustien ja latinojen aseman parantamiseksi. Raportin mukaan tällä on ollut vahvasti kielteinen vaikutus koulujen turvallisuuteen.

Paneeli perustettiin helmikuussa sen jälkeen, kun entinen oppilas ampui 17 ihmistä kuoliaaksi koulussa Parklandissa Floridassa. Kyseinen kouluampuminen sai aikaiseksi laajoja mielenosoituksia, joissa vaadittiin tiukempia aselakeja.

Yhdysvalloissa yli 219 000 oppilasta on joutunut kokemaan kouluampumisen vuoden 1999 Columbinen verilöylyn jälkeen.

STT

