Lehti: Arviolta 15 000 osoitti mieltään hallitusta vastaan Unkarissa

Unkarissa arviolta 15 000 ihmistä osoitti sunnuntaina mieltään pääministeri Viktor Orbanin hallintoa vastaan, uutisoi New York Times. Lehden mukaan luku on suurin sitten mielenosoitusten alkamisen.

Keskiviikkona alkaneita protesteja on nyt järjestetty neljänä päivänä. Protestit saivat alkunsa kahdesta uudesta laista, New York Times ja uutistoimisto AFP kertovat.

Mielenosoittajia on mukana kaikilta maan poliittisilta laidoilta. Mukana on esimerkiksi oikeistolaisen Jobbikin mielenosoittajia, ammattiliittojen jäseniä, opiskelijoita ja oppositiopuolueiden edustajia. Osa protestoijista on kantanut EU-lippuja.

Demokratia heikentynyt jo pitkään

Viktor Orbanin hallinnon on syytetty heikentäneen Unkarin demokratiatilannetta jo pitkään. Esimerkiksi joulukuussa Unkarissa painostuksen alla ollut Keski-Euroopan yliopisto (CEU) päätti siirtää arvostetut tutkinto-ohjelmansa Wieniin ensi vuoden alussa. Myös maan lehdistönvapaus on heikentynyt voimakkaasti.

Poliittisen kehityksensä takia Unkari on ajautunut myös kiistoihin EU:n kanssa.

Orban ei ole kommentoinut protesteja, mutta hänen puolueensa edustajat ovat kutsuneet niitä ”ulkovaltojen” organisoimaksi ja suursijoittaja George Sorosin rahoittamiksi, kertoo BBC.

Amerikkalais-unkarilaisen Sorosin Open Society -säätiö on lahjoittanut viime vuosikymmeninä miljardeja dollareita liberaalien aatteiden edistämiseen. Soros on ollut Unkarin hallinnon hampaissa.

https://www.nytimes.com/2018/12/16/world/europe/hungary-protests-viktor-orban.html

https://www.bbc.com/news/world-europe-46588033?fbclid=IwAR1zHxdBm-jN_NuyAvaDQb8N3wJCykvId0VSjM2r8R7UaWmK-5xhyoOvI14

STT

Kuvat: