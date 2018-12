Tuomion langettamista Trumpin ex-neuvonantaja Flynnille lykättiin – tuomio oli määrä antaa tänään

Tuomion antamista presidentti Donald Trumpin entiselle neuvonantajalle Michael Flynnille on päätetty lykätä, kertoo CNN.

Asiasta ilmoitti tapauksen tuomari Emmet Sullivan.

Presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana aiemmin toimineen Flynnin on todettu valehdelleen liittovaltion poliisille FBI:lle Venäjä-yhteyksistään Trumpin vaalikampanjan aikana.

Erikoissyyttäjä Robert Mueller ei kuitenkaan aja Flynnille vankeusrangaistusta, koska Flynn on Muellerin mukaan auttanut merkittävästi käynnissä olevaa Venäjä-tutkintaa.

STT

