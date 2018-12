Tuomion langettamista Trumpin ex-neuvonantaja Flynnille lykättiin – tuomari tylytti Flynniä: ”Voisi argumentoida, että myit oman maasi”

Tuomion antamista presidentti Donald Trumpin entiselle neuvonantajalle Michael Flynnille on päätetty lykätä, kertoo CNN.

Lykkäyksestä ilmoitti tapauksen tuomari Emmet Sullivan. Oikeudenkäynti jatkuu maaliskuussa.

Trumpin entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Flynn näyttää valinneen erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkimusten avustamisen vankilatuomion sijaan. Oikeudenkäynnissä tuomari Sullivan nimittäin kehotti Flynniä harkitsemaan uudelleen, haluaako hän saada tuomionsa tänään vai haluaisiko hän jatkaa erikoissyyttäjän Venäjä-tutkinnan avustamista, joka saattaisi keventää Flynnille langetettavaa tuomiota, kertoo Guardian.

Tuomari antoi myös ymmärtää, että Flynn saattaa hyvinkin saada teostaan vankilatuomion vaikka Mueller ei sitä ollut hänelle suositellut. Mueller ei ole puoltanut vankilatuomiota Flynnille, koska tämä on auttanut käynnissä olevaa Venäjä-tutkintaa merkittävällä tavalla ja Flynnillä on takanaan pitkä ura maan armeijassa.

Sullivan muun muassa totesi, ettei hän ollut samaa mieltä tuomiosta, jonka CIA:n entinen johtaja David Petraeus sai luottamuksellisten tietojen väärinkäsittelemisestä. Kenraali Petraeusille ei ollut langetettu vankilatuomiota.

Tauon jälkeen Flynnin puolustusasianajajat pyysivät tuomion langettamisen lykkäämistä ja tuomari Sullivan suostui siihen.

”En piilottele inhoani ja halveksuntaani”

Flynnin on todettu valehdelleen liittovaltion poliisille FBI:lle Venäjä-yhteyksistään Trumpin vaalikampanjan aikana. Pisimmillään hän voi saada teosta kuuden kuukauden vankilatuomion.

Oikeudenkäynnissä tuomari Sullivan teki hyvin selväksi, kuinka vakavasta rikoksesta on kyse. Sullivan myös kertoi avoimesti halveksuvansa Flynnin tekoa.

Tuomarin mukaan Flynnin teot hipoivat maanpetoksen rajoja.

– Koko tämän ajan olit vieraan valtion epävirallinen agentti samaan aikaan, kun palvelit kansallisen turvallisuuden neuvonantajana Yhdysvaltojen presidentille. Tämä horjuttaa kaikkea sitä, mitä tämä lippu täällä edustaa. Voisi argumentoida, että myit oman maasi, Sullivan sanoi Flynnille.

– Haluan olla vilpitön, tämä rikos on todella vakava. En piilottele inhoani ja halveksuntaani, hän lisäsi.

Tauon jälkeen Sullivan kuitenkin tarkensi kommenttiaan toteamalla, että hän oli viitannut sanoillaan aikaan, jolloin Trump ei ollut vielä presidentti.

Sullivan antoi ymmärtää Flynnin päässeen jo pari kertaa pälkähästä

Tuomari Sullivan antoi ymmärtää Flynnin saavan vankilatuomion toteamalla myös, että Flynn oli jo välttynyt saamasta syytteitä Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan sekaantumisesta sekä siltä, että hänet olisi yhdistetty tapaukseen, jossa kaksi hänen entistä liikekumppaniaan tuomittiin vieraan vallan agentteina työskentelemisestä.

Ulkopolitiikkaan sekaantumisella Sullivan viittasi Flynnin käymiin keskusteluihin Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettilään Sergei Kisljakin kanssa joulukuussa 2016.

Silloisen presidentin Barack Obaman suunnitellessa pakotteita Venäjälle vastatoimena sekaantumisesta Yhdysvaltain toissa vuoden vaaleihin Flynn oli kehottanut ilman presidentin valtuutusta Venäjää olemaan reagoimatta pakotteisiin. Hän oli myös sanonut uskovansa, että Trump tulee pyörtämään pakotteet noustuaan presidentiksi.

Entisille liikekumppaneille maanantaina langetetussa tuomiossa kyse oli kahden amerikanturkkilaisen lobbaustyöstä sen puolesta, että Yhdysvallat luovuttaisi lahkojohtaja Fethullah Gulenin Turkkiin.

Flynn myönsi keväällä FBI:lle, että hänellä oli Yhdysvaltain presidentinvaalien aikana ja vielä niiden jälkeenkin runsaan puolen miljoonan dollarin lobbaussopimus Turkin kanssa, josta hän ei ollut kertonut.

