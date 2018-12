Talouskasvun vauhti hiipuu huippusuhdanteesta – valtiovarainministeriö ennustaa ensi vuodelle 1,5 prosentin kasvua

Valtiovarainministeriö synkisti odotetusti arviotaan kestävyysvajeesta. Ministeriön uuden talousennusteen odotetuin kohta liittyi päivitettyyn arvioon kestävyysvajeesta. Arviossa on huomioitu ensi kertaa Tilastokeskuksen marraskuussa julkaisema uusi väestöennuste.

Ministeriö arvioi nyt kestävyysvajeen olevan lähes neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, kun arvio vielä aiemmin syksyllä oli reilut kolme prosenttia. Kestävyysvaje tarkoittaa, että julkisten menojen arvioidaan pitkällä aikavälillä ylittävän julkiset tulot. Vajeen arviointitapaa on jonkin verran muutettu edelliseen arvioon nähden.

Väestöennusteen syntyvyys- ja maahanmuuttoarviot kasvattavat ministeriön mukaan kestävyysvajetta hieman aiempaan verrattuna. Merkittävämpi vajetta kasvattava tekijä on kuitenkin ministeriön mukaan väestöennusteen ulottuminen vuoteen 2070, jolloin arviota ikäsidonnaisten menojen kehityksestä on jatkettu EU-laskelmien tapaan 10 vuotta pidemmälle kuin aiemmin. Laskentajakson pidennys kasvattaa kestävyysvajetta, sillä erityisesti eläkemenot ovat kasvavalla uralla 2060-luvulla.

Kestävyysvaje pienentynyt parilla miljardilla

Vaalikauden alkaessa keväällä 2015 valtiovarainministeriö arvioi kestävyysvajeen suuruudeksi noin viisi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2019 tasossa. Euroissa puhuttiin vajaan 11 miljardista eurosta. Lukujen vertailu on kuitenkin vaikeaa, sillä voidaan puhua sekä prosenteista että euroista ja lukuihin vaikuttaa merkittävästi muun muassa se, minkä vuoden tasossa ne lasketaan.

Tuskaista näyttää olevan kestävyysvajeen kurominen umpeen joka tapauksessa, sillä vajeesta on suurin osa edelleen jäljellä mittavista säästö- ja rakenneuudistustoimista huolimatta.

Valtiovarainministeriön finanssineuvoksen Marja Paavosen mukaan uusi arvio tarkoittaa noin yhdeksän miljardin kestävyysvajetta vuoden 2019 tasossa. Paavosen mukaan vaje on hallituskauden aikana alentunut lähes kahdella miljardilla eurolla.

– Oletusmuutokset ovat kasvattaneet kestävyysvajetta noin kahdella miljardilla. Toisin sanoen hallituskauden aikana kestävyysvaje olisi alentunut ilman oletusmuutoksia noin neljällä miljardilla. Tämä vastaa hallitusohjelmassa sovittua säästölistaa, neljän miljardin pakettia, Paavonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) arvioi jo aiemmin, että kestävyysvajeeseen on tulossa miljardiluokan kasvu, kun Suomeen syntyy selvästi aiempaa vähemmän lapsia. Tilastokeskuksen marraskuussa julkaiseman väestöennusteen mukaan nuorten lukumäärä uhkaa vähentyä merkittävästi.

Kasvu hidastuu

Valtiovarainministeriön mukaan talouden korkeasuhdanne on taittumassa. Kasvu kuitenkin jatkuu edelleen napakkana. Ministeriö ennustaa tälle vuodelle 2,5 prosentin kasvua ja ensi vuodelle 1,5 prosentin kasvua. Talouskasvu hidastuu lähivuosina, kun viennin kasvu hidastuu ja investointihalukkuus vähenee. Ministeriö arvioi, että maailmantalouden nopeimman kasvun vaihe on ohi ja kasvua hidastaa kaupan esteiden lisääntyminen.

Valtiovarainministeriön ylijohtajan Mikko Spolanderin mukaan kasvu palautuu lähelle normaalia vauhtia. Hänen mukaansa julkisen talouden rahoitus kaipaisi lisää työllisyyttä ja kasvua kestääkseen kasvavat menopaineet.

Ministeriön mukaan hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvun hillitseminen tuo julkisen talouden hetkeksi tasapainon tuntumaan, mutta julkinen talous alkaa vähitellen heikentyä 2020-luvun alkupuolella, kun talouskasvu hidastuu ja sopeutustoimet päättyvät.

