Varsinais-Suomessa ilotulitteiden totaalikieltoa ei tule – pelastuslaitos kehottaa jokaista huomioimaan itse turvallisuus

Varsinais-Suomen pelastuslaitos ei ole näillä näkymin antamassa totaalikieltoa ilotulitteiden ampumiseen talvimyräkän takia, mutta päivystävä päällikkö Kari Alanko kehottaa ilotulitteiden käyttäjiä harkintaan ja turvalliseen käyttäytymiseen.

– Seuraamme tilannetta ja olemme yhteydessä muihin pelastuslaitoksiin. Totaalikieltoa tuskin kuitenkaan tulee, sanoo Alanko maanantaina hieman ennen puoltapäivää.

Puuskaisen tuulen on ennakoitu voimistuvan illalla kovaksi, yli 10 metriin sekunnissa, lännestä alkaen. Tuuli käy etelästä ja se tuo mukanaan lumipyryn.

Alanko sanoo viranomaisten luottavan ihmisten omaan varautumiseen ilotuliteasioissa.

– Jokainen ilotulitteen käyttäjä tekee päätöksen oman harkintansa mukaan. Ilotulitteiden ampumispaikka on syytä katsoa tarkkaan ja huolehtia katsojien ja ampujien turvallisuudesta.

– Raketti ei käyttäydy samalla tavalla kovassa tuulessa kuin tyynessä säässä. Tuuli on ennusteiden mukaan kovaa ja puuskittaista.

Päivystävä päällikkö sanoo, että totaalikieltoa olisi myös mahdotonta valvoa.

Ennustettu myrsky on jo maanantaina aamupäivällä johtanut muualla maassa suositukseen jättää ilotulitteiden ampuminen väliin. Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset suosittelevat vahvasti, ettei talvimyrskyssä ammuta ilotulitteita. Suositus koskee koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon aluetta. Suositus perustuu Ilmatieteen laitoksen ennusteeseen, jonka mukaan vuodenvaihteessa on luvassa on runsaita lumisateita ja voimakasta etelätuulta.

Jos tuuliolosuhteet sen mahdollistavat, ilotulitteiden käyttö on sallittua uudenvuodenaattona kello 18 ja uudenvuodenpäivän aamun kello 2 välisenä aikana.

Tänä aikana ilotulitteiden käytöstä ei tarvitse erikseen ilmoittaa, muistuttaa Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Pelastuslaitos kieltää ilotulitteiden ampumisen Varsinais-Suomessa Turun, Uudenkaupungin ja Naantalin keskusta-alueilla sekä Naantalissa lisäksi kylpylän alueella.

Ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry kertoo, että ammattitulituksille on tuulirajat. Jos tuulen nopeus ylittää 14 metriä sekunnissa, tulittamisen ei katsota olevan turvallista, ja näytökset jätetään joko kokonaan järjestämättä tai keskeytetään.

Kun ilotulitteita ammutaan kovassa tuulessa, tulitteet liikkuvat myös sivuttain. Koska tulitteen sytyttämisesta loppuun palamiseen kuluu useita sekunteja, palava aines ehtii liikkua vaarallisesti tuulen mukana, muistuttaa yhteisö.

Ilotulitteet tulisi suunnata aina hieman tuulta vasten. Yhdistys suosittelee, että jos tuulee yli 14 metriä sekunnissa, ilotulitteet pitäisi jättää ampumatta myös kotona.

Näin pelastuslaitos neuvoo ilotulitteiden käyttäjää: