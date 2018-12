Venäjä kasvattaa sotilaallista läsnäoloaan arktisella alueella ensi vuonna

Venäjä kasvattaa sotilaallista läsnäoloaan arktisella alueella ensi vuoden aikana, sanoo maan puolustusministeri Sergei Shoigu.

Ministerin mukaan infrastruktuuri ilmavoimien tutkayksikköjä ja lentoliikenteen ohjauspisteitä varten valmistuu ensi vuoden aikana.

Rakennustöitä tehdään Venäjän arktisella alueella Srednyn ja Wrangelin saarilla sekä Cape Schmidtissä.

Shoigu kertoi asiasta tänään puolustusministeriön kokouksessa, jossa paikalla oli myös presidentti Vladimir Putin.

Venäjä on rakentanut useita sotilastukikohtia ja tutkimuskeskuksia arktiselle alueelle viime vuosina samaan aikaan.

Mielenkiinto aluetta kohtaan on viime vuosina kasvanut, sillä lämpötilojen nousun vuoksi alueella avautuu uusia reittejä rahtiliikenteelle, joka taas mahdollistaa aiemmin saavuttamattomissa olevien mineraalivarojen hyödyntämisen.

Muissa sijainneissa arktisella alueella Venäjän puolustusvoimien majoitustilat ja muu infrastruktuuri lentoliikennettä varten ovat jo valmistuneet.

Putin on vieraillut alueella useita kertoja ja sanoi viime vuonna, että alueen raaka-aineiden etsintä ja louhinta on erittäin tärkeää.

Kuriileille neljä uutta kasarmia ja kodit liki 190 sotilaan perheille

Maanantaina Venäjä ilmoitti myös rakentaneensa neljä uutta kasarmia Kuriilien saarille. Kasarmit ovat muuttovalmiita tämän vuoden loppuun mennessä, Venäjän puolustusministeriön tiedotteessa ilmoitettiin maanantaina.

Kasarmeille on rakennettu myös asunnot, päivähoitotilat ja urheilukeskukset liki 190 sotilaan perheille.

Japanissa ilmoitus uusista kasarmeista Kuriilien saarilla tuomittiin suoralta kädeltä.

Japanin ulkoministeri Taro Kono ilmoitti lehdistötilaisuudessa tiistaina, että Japani vastustaa uusien kasarmien rakentamista saarille, jotka Neuvostoliitto miehitti vuonna 1945. Japanin mukaan neljä Kuriilien saarta kuuluvat sille.

Japanin ja Venäjän välillä vallitsee teoriassa edelleen sotatila, sillä maat eivät ole edelleenkään solmineet rauhansopimusta aluekiistan vuoksi. Aihe on erityisen herkkä, sillä Kuriilien japanilainen väestö evakuoitiin ja pakeni muualle Japaniin Neuvostoliiton hyökkäyksen alta. Osa heistä käy saarilla kotiseutumatkoilla edelleen.

Marraskuussa Venäjä ja Japani sopivat jouduttavansa neuvotteluja rauhansopimuksen solmimiseksi.

STT

Kuvat: