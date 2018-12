Virtasen SalPa solmi ensimmäiset pelaajasopimukset – Heinonen jatkaa Joutsenissa

Ilkka Virtasen valmennukseen siirtynyt Salon Palloilijat on tehnyt ensimmäiset pelaajasopimukset Kakkosen kaudelle 2019. Joukkueessa jatkavat hyökkääjä Elmo Heinonen sekä puolustajat Onni Vesterinen ja Valtteri Peltola. Uutena pelaajana ”Joutsenien” rinkiin nousee vasta 14-vuotias oma kasvatti Endrit Rrustemi.

21-vuotias Heinonen aloittaa jo seitsemännen kautensa SalPan edustusjoukkueessa. Heinosen viime kaudet ovat menneet pilalle toistuvien loukkaantumisten vuoksi. Terveenä ollessaan hän on osoittanut olevansa Kakkoseen tehokas viimeistelijä ja arvokas tilanluoja hyökkäyskolmanneksella. Heinonen on pelannut SalPan edustuksessa 63 ottelua ja tehnyt 12 maalia.

Vesterinen ja Peltola ovat toistaiseksi ainoat 2000-luvulla syntyneet SalPa-kasvatit, jotka ovat pelanneet edustusjoukkueessa. Virtasen hyvin tuntemalta kaksikolta odotetaan tulevalla kaudella nousua pelaavaan kokoonpanoon.

Rrustemi taas on yksi SalPan junioriputken lupaavimmista pelaajista. Ikäisekseen isokokoinen Rrustemi on erittäin taitava pallollisena. Hänen ehdoton vahvuus on yksi vastaan yksi -tilanteet.

SalPa aloittaa täysipainoisen harjoittelun reilun kahden viikon kuluttua 7. tammikuuta, kun Urheilupuiston tekonurmi aukeaa lyhyen talvitauon jälkeen. Harjoitusryhmässä on muutaman sopimuspelaajan lisäksi seuran U20-joukkueen pelaajia sekä viime kauden joukkueesta Jami Siirtola, Niko Leskelä, Joni Mäkinen, Ilari Koljonen, Topias Tiainen, Eetu Leppänen sekä yli 200 ottelua edustuksessa pelannut SalPa-ikoni Iku Leino.

Testipelaajina mukana ovat viime kaudella Kolmosen voittaneessa Rauman Pallo-Iiroissa pelannut 23-vuotias laitapelaaja Mikael Lahtivuori, FC Interin A-junioreissa pelannut 18-vuotias toppari Frans Grönlund sekä viime kaudella Kolmosta PK-35:n riveissä pelannut 25-vuotias maalivahti Kristian Viitanen.

