Voimisteluliitto selvityttää kohuvalmentajan toimintaa

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK selvittää tamperelaisen valmentajan Titta Heikkilän toimia Voimisteluliiton pyynnöstä. Voimisteluliitto kertoi asiasta tänään.

Urheilulehti kirjoitti marraskuussa artikkelin Heikkilän valmennusmetodeista, jotka ovat herättäneet joidenkin voimistelijoiden kohdalla jopa pelkoa. Heikkilä on kiistänyt osan lehden väitteistä.

Voimisteluliitto ilmoitti mediakohun myötä, että liitto pyytää ulkopuolisen tahon selvittämään Heikkilän valmennusmetodeja. Ulkopuoliseksi tahoksi on nyt valittu SUEK. Keskus selvittää ovatko Heikkilä, työnantajaseurat (Tampereen Voimistelijat ja Tampereen Sisu) sekä Voimisteluliitto toimineet liiton eettisten ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. SUEK tekee selvityksen tammikuussa.

– Selvitys tehdään, jotta saamme tiedon siitä mitä on tapahtunut. Voimistelussa on nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja haluamme tällä kantaa vastuuta ja rauhoittaa tilanteen (Heikkilän valmentaman joukkueen) Minettien ympärillä, toteaa Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula tiedotteessa.

Heikkilä on toiminut maajoukkueeseen valittujen seurajoukkueiden valmentajana vuodesta 2011, ja Heikkilän työnantajaseura Tampereen Voimistelijat on saanut Voimisteluliitolta palkkatukea vuosina 2016-2017. Heikkilä toimii nykyisin Tampereen Sisun valmentajana.

Voimisteluliitto on myös tilannut Taloustutkimukselta kilpavoimistelun valmennuskulttuuriselvityksen, joka on jo käynnistetty ja jonka tuloksista kerrotaan liiton mukaan alkuvuodesta.

