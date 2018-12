Washingtonin pääsyyttäjä haastoi Facebookin oikeuteen käyttäjien yksityisyyden suojan loukkaamisesta

Washingtonin pääsyyttäjä on haastanut Facebookin oikeuteen palvelujen käyttäjien yksityisyydensuojan loukkaamisesta, uutisoi muun muassa New York Times. Pääsyyttäjä Karl Racinen mukaan Facebook epäonnistui suojelemaan käyttäjiensä tietoja ja johti käyttäjiä harhaan siitä, kuka tietoja käyttää ja miten.

– Tarkastelemme kannetta ja odotamme keskustelun jatkamista pääsyyttäjien kanssa Washingtonissa ja muualla, Facebook kommentoi kannetta lausunnossaan.

Keväällä paljastui, että yritys on antanut brittiläisen Cambridge Analytica -yhtiön kerätä kymmenienmiljoonien käyttäjien tietoja. Niitä hyödynnettiin muun muassa Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa 2016. Cambridge Analytica oli mukana presidentti Donald Trumpin vaalikampanjassa. Suurin osa käyttäjistä, joihin tietovuoto kohdistui, oli Facebookin mukaan yhdysvaltalaisia.

Tapaus on aiheuttanut huolta niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Päättäjät ja erilaiset valvojat ovat pohtineet, pystyykö Facebook käsittelemään yli 2,2 miljardin käyttäjänsä tietoja asianmukaisella tavalla.

Facebookin tietosuojaskandaalit jatkuvat

New York Times paljasti alkuviikosta, että Facebook on antanut useille suuryrityksille laajemman pääsyn käyttäjien yksityistietoihin kuin se on aikaisemmin kertonut. Muun muassa Microsoft ja Amazon saivat yritykseltä poikkeusluvan kiertää yksityisyyssääntöjä. Netflix ja Spotify ovat päässeet lukemaan käyttäjien yksityisviestejä.

Teknologiayhtiöiden lisäksi Facebook teki yhteistyötä myös autonvalmistajien ja mediayhtiöiden kanssa.

Facebookin mukaan se ei ole löytänyt todisteita siitä, että yhteistyöyritykset olisivat hyödyntäneet käyttäjätietoja sääntöjenvastaisesti.

https://www.nytimes.com/2018/12/19/technology/dc-sues-facebook-cambridge-analytica.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

https://www.nytimes.com/2018/12/18/technology/facebook-privacy.html

STT

Kuvat: