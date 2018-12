Yhdysvallat aikoo vetää kaikki joukkonsa Syyriasta, kertovat nimettömänä pysyttelevät diplomaattilähteet. Aikataulua ei ole vielä varmistettu, mutta vetäytymisen on tarkoitus alkaa ”niin pian kuin mahdollista”.

Presidentti Donald Trumpin mukaan sotilaat voidaan vetää pois, koska äärijärjestö Isis on lyöty.

Yhdysvalloilla on Syyriassa noin 2 000 sotilasta.

STT

