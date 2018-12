Yhdysvalloissa lähes 700 katolisen papiston jäsentä syytetään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä – ”Katolinen kirkko ei pysty valvomaan itseään”

Lähes 700 katolisen papiston jäsentä syytetään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Yhdysvalloissa. Määrä on suurempi kuin katolinen kirkko on aikaisemmin tuonut esiin.

Illinoisin osavaltion yleisen syyttäjän Lisa Madiganin mukaan hyväksikäyttötapauksia on reilusti enemmän kuin mitä osavaltion kuusi hiippakuntaa on ilmoittanut.

Elokuussa alkaneissa tutkinnoissa on löytynyt noin 500 uutta tapausta, kun aikaisemmin hiippakunnat olivat julkisesti tunnistaneet 185 hyväksikäytöstä syytettyä papiston jäsentä.

– Tämän tutkinnan alkuvaiheet ovat osoittaneet, että katolinen kirkko ei pysty valvomaan itseään, Madigan sanoi.

Syyttäjänvirasto on kritisoinut kirkon tapaa käsitellä hyväksikäyttösyytöksiä. Tutkinnoissa on ollut puutoksia, ja usein tapauksista ei ilmoiteta viranomaisille.

– Katolinen kirkko on epäonnistunut moraalisessa velvoitteessaan tarjota selviytyjille, seurakuntalaisille ja kansalaisille täydellinen ja paikkansapitävä selvitys pappiensa seksuaalisesti epäasiallisesta käytöksestä Illinoisissa, kun se on päättänyt jättää tutkimatta perusteellisesti syytöksiä, Madigan sanoi lausunnossaan CNN:n mukaan.

Illinoisin osavaltion tutkinta sai sysäyksen, kun suuri valamiehistö julkaisi Pennsylvaniassa raportin, jossa yli 300 pappia epäiltiin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä osavaltiossa.

https://edition.cnn.com/2018/12/19/us/illinois-catholic-church-abuse-allegations/index.html

STT

Kuvat: