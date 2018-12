USA:n keskuspankki nosti korkoa maltillisesti Trumpin varoitteluista huolimatta

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti keskiviikkona ohjauskorkoaan 2,25-2,5 prosentin vaihteluvälille. Nosto oli jo neljäs tänä vuonna. Samalla keskuspankki kuitenkin viestitti, ettei ensi vuonna tulla näkemään yhtä paljon koronnostoja.

Keskuspankin päätöksen odotettiin suututtavan presidentti Donald Trumpin, joka on viime päivinä toistuvasti kritisoinut Twitterissä pankkia ja varoittanut sitä tekemästä ”jälleen yhtä virhettä” korkoa nostamalla.

Joidenkin ekonomistien mielestä vaatimaton 0,25 prosenttiyksikön nosto oli kuitenkin varsin maltillinen, varsinkin kun keskuspankki vakuutti pitävänsä tarkasti silmällä maailmantalouden tilaa.

Vaikka Yhdysvaltojen työllisyys on kasvanut voimakkaasti, palkat eivät ole karanneet käsistä ja hintojen nousu on ollut varsin hidasta, minkä arvellaan osaltaan vaikuttaneen keskuspankin maltilliseen koronnostoon.

Inflaatiovauhdiksi keskuspankki arvioi ensi vuonna 1,9 prosenttia.

Fed on nostanut ohjauskorkoaan jo kahdeksan kertaa vuoden 2015 joulukuun jälkeen, jolloin ohjauskorko oli nollassa.

Osakekurssit painuivat heti koronnoston jälkeen hienoiseen laskuun.

STT

Kuvat: