Puolustusministeri Mattisin ero kertoo vakavista ongelmista USA:n hallinnon sisällä – Trumpin linjasta ei ole selkeyttä, arvioi Upin Aaltola

Yhdysvaltojen ulkopolitiikan kuohunta viime päivinä on herättänyt paljon kysymyksiä presidentti Donald Trumpin linjasta ja sen puutteesta. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Mika Aaltolan mukaan puolustusministeri Jim Mattisin ero kertoo vakavista ongelmista Yhdysvaltojen puolustus- ja ulkoasiainhallinnossa.

– Tämä paljastaa syvän epäluottamuksen presidentin ja hänen hallintonsa välillä. Linja ei ole selkeä, ja Trump esimerkiksi Syyria-päätöksessään ohitti keskeiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset neuvonantajansa ja selvästi päätti luottaa omaan intuitioonsa, hän sanoo.

Keskiviikkona Trump ilmoitti yllättäen Yhdysvaltojen vetävän joukkonsa Syyriasta, ja torstaina puolustusministeri Mattis jätti erokirjeensä presidentille liian suuriin näkemyseroihin vedoten. Tänään yhdysvaltalaismediat ovat uutisoineet, että maa aikoo vähentää tuntuvasti joukkojaan Afganistanissa.

– Päätökset Syyrian ja Afganistanin suhteen ilmentävät Trumpin luontaisia vaistoja ja maailmankuvaa, jossa Yhdysvallat ei halua olla sotkuissa mukana eikä kantaa vastuuta järjestyksestä. Tämä on erikoista, koska hänen johdollaan Yhdysvallat on kuitenkin painottanut Iranin vaikutusvallan patoamista ja Israelin puolustamista, Aaltola kertoo.

Kunnioitettu hahmo

Mattis oli monien kunnioittama ja linjoiltaan selväpiirteinen hahmo. Aaltolan mukaan hän edusti perinteistä republikaanista puolustuspolitiikkaa ja korosti Yhdysvaltojen kovaa voimaa esimerkiksi presidentti Barack Obamaa enemmän.

– Mattis suhtautui epäillen pitkiin operaatioihin maailmalla, mutta korosti keskeisesti Yhdysvaltojen liittolaisia ja puolustusliitto Natoa. Hänellä oli paljon kokemusta siitä, miten republikaanihallinnot ja konservatiivipresidentit olivat asioita hoitaneet.

Erokirjeessään Mattis korostaa juuri näkemystään Yhdysvaltojen liittolaissuhteiden kunnioittamisen tärkeydestä.

Trumpin ulkopoliittista linjaa Aaltola taas luonnehtii äkkipikaiseksi, nopeaksi ja impulsiiviseksi.

– Hänellä on hyvin darwinistinen visio sotkuisesta maailmasta. Siinä Yhdysvallat pärjää parhaiten omalla maallaan, ja muuhun maailmaan pitää reagoida vain, jos Yhdysvaltojen omat intressit ovat liossa.

”Venäjää ja Kiinaa kohtaan oltava peräänantamaton”

Mattisin lähdöstä on spekuloitu yhdysvaltalaismediassa syksyn aikana, ja suhde presidenttiin on heikentynyt. Eroilmoitusta pidettiin kuitenkin yllätyksenä. New York Timesin mukaan Mattis oli kertonut läheisille ystävilleen, että hän aikoo jatkaa työssään, koska piti hallinnonalansa etua näkemyseroja tärkeämpänä.

Mattis kirjoittaa erokirjeessään, että Yhdysvallat ei voi suojella omia etujaan ilman vahvaa ja kunnioittavaa suhdetta liittolaisiinsa. Hän myös korostaa, että Yhdysvaltojen on oltava peräänantamattomia ja yksiselitteisiä niitä maita kohtaan, joiden strategiset intressit törmäävät Yhdysvaltojen kanssa.

– On selvää, että esimerkiksi Kiina ja Venäjä haluavat muodostaa maailman heidän autoritäärisen mallinsa mukaiseksi, hän linjaa.

Mattisin mukaan Yhdysvaltojen on sen vuoksi käytettävä kaikki voimansa yhteisen puolustuksen hyväksi.

STT

Kuvat: