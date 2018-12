Yhdysvaltojen vetäytyminen Syyriasta olisi suuri pettymys Isisiä vastaan taisteleville kurdeille, sanovat asiantuntijat – ”Tuhoisia seurauksia”

Asiantuntijat näkevät Yhdysvaltojen vetäytymisen Syyriasta merkittävien kurdiliittolaisten hylkäämisenä ja lahjana äärijärjestö Isisille, uutisoi New York Times.

Vetäytymisen uskotaan näyttävän vihreää valoa Turkille, joka on aikaisemmin uhkaillut hyökkäyksellä Koillis-Syyriaan. Jos Turkki hyökkäisi alueelle, kurdijoukkojen odotetaan palaavan rajan tuntumaan alueilta, joilla taistellaan Isisiä vastaan.

Yhdysvaltain diplomaattilähteet kertoivat keskiviikkona, että maa aikoo vetää kaikki joukkonsa Syyriasta niin pian kuin mahdollista.

Yhdysvalloilla on Syyriassa noin 2 000 sotilasta. Valtaosa sotilaista on juuri kouluttanut Isisiä vastaan taistelevia paikallisia kurdijohtoisia SDF-joukkoja.

Kritiikkiä republikaaneilta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumptviittasi varhain aamuyöllä Suomen aikaa videon, jossa hän sanoo Isisin olevan kukistettu Syyriassa.

Päätös vetää joukot Syyriasta yllätti päättäjät, Pentagonin ja Yhdysvaltain kansainväliset liittolaiset.

Republikaanisenaattori ja Trumpin liittolainen Lindsay Graham kuvaili päätöstä harkitsemattomaksi, kirjoittaa uutistoimisto AFP. Grahamin mukaan se pistää kurdit riskialttiiseen asemaan.

– Pelkään, että päätöksellä on tuhoisia seurauksia kansallemme, alueelle ja ympäri maailmaa, Graham sanoi.

https://www.nytimes.com/2018/12/19/world/middleeast/syria-kurds-isis-us.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fworld&action=click&contentCollection=world®ion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075528854402256896

STT

Kuvat: