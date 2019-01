Äl sii rytty vaan tul Somerol – Someron uudet mainoslauseet lähtevät murteesta ja luotiin Facebookissa

Ols ny laitain ja rakasta Someroa, Ol vaa rauhas ja rakastu Someroon, Äl sii rytty vaan tul Somerol. Someron kaupunki nojaa uusissa mainoslauseissaan paikkakunnan omaan murteeseen.

Kaupungin uusien sloganien taustalla on vanha englantilainen lause Keep calm and carry on, jolla rauhoiteltiin Britannian kansaa toisessa maailmansodassa. Lauseen käännökset ja muunnokset Somerolle sopiviksi syntyivät kaupungin Facebook-sivujen keskusteluissa. Kaupungin elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo sanoo, että somerolaisilta tuli Facebookissa saman tien loistavia ehdotuksia.

Someron kaupunki on aiemminkin hyödyntänyt asukkaiden mielikuvitusta ja luovuutta mainonnassa. Nykyisistä virallisista mainoslauseista Juttu tääl onnistuu ja Maalle meidän landelle löydettiin kaupungin järjestämässä yleisessä kilpailussa.

– Näin saadaan paikkakunnan ja asukkaiden näköistä viestintää. Samalla se vahvistaa yhteisöllisyyttä, Uusitalo huomauttaa.