Marttilassa karkotettiin yöllä susilaumaa – vielä ei ole varmaa, ovatko sudet poistuneet asuinalueelta

Marttilassa on karkotettu yöllä ainakin viiden suden lauma, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Poliisille ilmoitettiin eilen havaintoja susista. Ensimmäinen havainto tuli iltapäivällä Tiipiläntien varresta, jossa susi oli ollut noin 50 metrin päässä havainnon tehneestä.

Tämän jälkeen alueelta on kertynyt useita näkö- ja jälkihavaintoja. Osa niistä on tehty asuinkiinteistöjen pihamailla.

SRVA on poliisin määyksestä tehnyt yön aikana karkotustoimia Laurilan alueella. Susista on saatu karkotuksen aikana useita uusia havaintoja asutulta alueelta.

Karkotustoimet on lopetettu kolmen jälkeen yöllä.

Poliisin mukaan vielä ei ole varmaa, ovatko sudet poistuneet asuinalueelta. Poliisi ja muut viranomaiset selvittävät mahdollisten jatkotoimien tarvetta.

Jälkien perusteella kyseessä on ainakin viiden yksilön lauma joka on tullut asutulle alueelle todennäköisesti peuran jälkiä seurattuaan, kertoo poliisi.

Uusia havaintoja kerätään ja jatkotoimia selvitellään yhdessä Riistakeskuksen, poliisin sekä paikallisen riistanhoitoyhdistyksen kanssa.