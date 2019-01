Nuoret Leijonat taipui Yhdysvaltojen käsittelyssä – Kanada vastaan puolivälierässä

Kaksi tehtyä maalia suurmaita vastaan oli Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen saldo nuorten MM-kilpailujen alkulohkossa. Suomi hävisi tiistain vastaisena yönä Yhdysvalloille maalein 1-4 ja jäi B-lohkon kolmanneksi. Alkulohkossaan Suomi hävisi myös Ruotsille (1-2), mutta kukisti selkein lukemin Kazakstanin ja Slovakian.

– Pelirohkeus pitää saada paremmaksi. Viidellä viittä vastaan pelaaminen oli hetkittäin tosi hyvää. Se pitää saada jatkumaan, kertoi Suomen päävalmentaja Jussi Ahokas puhelimitse STT:lle tappio-ottelun jälkeen.

Puolivälierissä Suomi kohtaa Kanadan, jota vastaan maalintekopaikkojen määrä voi jäädä vieläkin pienemmäksi.

– Maalinteon tukitoimet pitää saada toimimaan paremmin. Maalille pitää mennä röyhkeämmin ja taistella kiekot verkkoon, Ahokas paalutti.

Suomen hyökkäyskalustosta esimerkiksi Eeli Tolvaselta, Rasmus Kuparilta ja Aleksi Heponiemeltä odotetaan tehoja niin sanotussa kuolemanottelussa.

NHL-hallin kirkkaisiin valoihin

Puolivälieräottelua varten Suomi siirtää leirinsä Victoriasta Vancouveriin, mistä Suomella on hyviä muistoja MM-leirin tiimoilta. Suomi kukisti siellä pelatussa harjoitusottelussa Kanadan 5-2. Tuossa ottelussa Suomen maalilla loisti Ukko-Pekka Luukkonen, ja myös hyökkäyspelissä tuli onnistumisia.

– Siitä ottelusta täytyy ottaa hyvät asiat mukaan. Scoutataan vielä vastustajaa ennen peliä, Ahokas kommentoi heti Yhdysvaltoja vastaan pelatun ottelun jälkeen.

– Matkustamme aamulla (tiistai-iltana Suomen aikaa) Vancouveriin ja aloitamme valmistautumisen. Kanadalta löytyy vaaralliset kärkiyksilöt, ja joukkue pystyy nopeaan peliin, Ahokas tiesi.

Yhdysvaltoja vastaan Suomi pörräsi tehottomasti avauserässä, ja vastustaja karkasi johtoon juuri ennen erätaukoa. Toisessa erässä Suomi hallitsi peliä hetkittäin, mutta Yhdysvallat rokotti armotta maalintekopaikoistaan.

Kolmannessa erässä Yhdysvaltojen tehomies Tyler Madden teki ottelun toisen maalinsa ja vei jenkit 4-0-johtoon. Suomen kavennuksen viimeisteli Jesse Ylönen, joka Aarne Talvitien (2+2) tavoin on summannut neljä pistettä. Ylösellä on tehot 1+3 neljän ottelun jälkeen.

STT

Kuvat: