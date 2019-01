Trafi yllätettiin henkilötunnusten vuotamisesta elokuussa – sen jälkeen kohupalvelua rukattiin useasti ennen sulkemista

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ajokorttitietopalvelun ongelmat tulivat Trafin tietoon jo elokuussa, mikä johti palvelun toistuviin muutoksiin ennen joulukuun suurta julkisuutta ja palvelun sulkemista. Jo 9. elokuuta tavallinen kansalainen lähetti Trafille sähköpostin, jossa hän kertoi suomalaisten henkilötunnusten olevan helposti saatavissa Trafin kuljettajatiedot-palvelusta.

Trafin lakimies Päivi Karkkola vastasi kansalaiselle 11 päivää myöhemmin, että ”Trafin julkiset palvelut on rakennettu siten, että niiden kautta ei luovuteta henkilötunnuksia eikä niitä mitenkään pitäisi pystyä sieltä saamaan”.

Seuraavana päivänä palautteen antaja vastasi Karkkolalle näyttäen yksityiskohtaisella esimerkillä, kuinka esimerkiksi Karkkolan henkilötunnuksen sai palvelusta helposti, kunhan tiesi henkilön nimen ja paikkakunnan. Hänen kehitysehdotuksensa oli sellainen, että henkilötunnuksella haettaessa palvelu ei tarjoaisi mitään nimitietoja.

Pari päivää myöhemmin Karkkola vastasi palautteen antajalle, että palvelua muutetaan siten, että henkilön syntymäaikaa ei enää luovuteta. Muutos ei kuitenkaan merkittävästi vaikeuttanut henkilötunnusten kalastamista, sillä palvelu tarjosi yhä syntymävuoden, ja ajo-oikeuden voimassaoloon liittyvistä päivämääristä oli helppo päätellä syntymäpäivä. Korjausehdotusta ei kuitenkaan toteutettu.

Vasta lokakuussa palvelusta poistettiin mahdollisuus saada henkilötunnuksella henkilön nimi. STT on nähnyt Karkkolan ja palautteen antajan viestinvaihdon.

– Asiakaspalautteiden kautta tietoon tulleet ongelmat eivät olleet (aiemmin) tiedossa, kun palvelu on tehty. Se noudattelee normaalia palvelun kehityskaarta, että ketterästi tehtäessä palvelua muutetaan aina tilanteen mukaisesti, jos ongelmia tai haasteita havaitaan, sanoo Trafin yksikönpäällikkö Hannu Parkkisenniemi.

Karkkola kertoo vieneensä palautteen eteenpäin Parkkisenniemelle, jonka mukaan tieto organisaatiossa on kulkenut hyvin myös eteenpäin.

Myös tietosuojavaltuutetun toimistosta lähetettiin saapuneisiin palautteisiin perustunut selvityspyyntö jo elokuussa. Tietosuojavaltuutetun toimistoon tuli jo heinäkuussa ensimmäinen palaute, jonka mukaan Trafin palvelussa oli kenen tahansa henkilötunnus haettavissa epäsuorasti syntymäajan ja yksinkertaisen haun avulla. Trafi vastasi selvityspyyntöön ensimmäisen kerran syyskuun alussa.

Turvakielto ei koske ajo-oikeutta

Kun Trafi julkisen kohun myötä sulki palvelunsa joulukuun alkupuolella, nettipoliisina tunnettu rikoskomisario Marko Forss sanoi Twitterissä, että hänellä olevasta turvakiellosta huolimatta hänen ajokorttitietonsa näkyivät palvelussa, jos niitä haki henkilötunnuksella. Trafin toimialajohtaja Janne Huhtamäki vastasi Forssille selvittävänsä asiaa.

Kohun harjalla Trafi julkaisi tiedotteen, jonka alaotsikon mukaan palvelussa ”turvakiellollisten tietoja ei näytetä”. Tämä aiheutti tuolloin hämmennystä, vaikka tiedotteessa alempana kerrottiin, että ”turvakiellon alaisia tietoja ei näytetä”.

Huhtamäki ei nyt keskusteltuaan Trafin viestintäjohtaja Marjo Jäppisen kanssa halua kommentoida koko asiaa, koska Trafissa aloitettu sisäinen selvitystyö on käynnissä ja vuodenvaihteessa aloittaneen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa kommentoi kaikkea kohuun liittyviä asioita myöhemmin. Trafin toiminnot kuuluvat nyt Liikenne- ja viestintävirastoon Traficomiin , ja Karlamaa aloitti sen pääjohtajana vuoden alusta.

Parkkisenniemi kuitenkin sanoo, että turvakiellosta huolimatta henkilötunnuksella palvelusta sai tiedot ajo-oikeudesta ja ammattipätevyydestä ja tiedot saa yhä puhelinpalvelusta. Ajo-oikeus ja ammattipätevyys eivät ole turvakiellon alaisia tietoja toisin kuin esimerkiksi kotikunta. Näin Forssin havainto ja Trafin tiedotteen jälkimmäinen kohta pitivät paikkansa.

Palvelua ei palauteta

Myöhemmin joulukuussa Viestintävirasto esitti asiantuntija-arviossaan, että Trafin kuljettajatiedot-palvelua ei palauteta käyttöön nykymuodossaan. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman arvion mukaan palvelusta pitäisi selvitä ainoastaan ajo-oikeuden tai ammattipätevyyden voimassaolo. Kun taksipalvelut vapautuivat heinäkuun alussa, näin taksikuskin ajokortin ja ammattipätevyyden olisi voinut tarkistaa vaikka auton takapenkillä.

Heinäkuun alussa voimaan tulleen liikennepalvelulain mukaan jokaisella on oikeus saada yksittäisluovutuksena tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa liikennevälinettä tai muusta henkilöluvan voimassaolosta ja laajuudesta etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella.

Lain esitöissä eli kyseistä kohtaa koskevassa hallituksen esityksessä mainitaan muun muassa, että tiedot ajo-oikeuden voimassaolosta koskisivat sitä, onko ajo-oikeus voimassa vai ei. Viestintäviraston arvio siis noudattelee hallituksen esitystä, mutta Trafin palvelusta sai paljon enemmän tietoa.

– Edelleen käsityksemme on se, että meillä lainsäädäntö on mahdollistanut tällaisen palvelun toteuttamisen, Parkkisenniemi sanoo.

Heinäkuussa avatun palvelun ongelmat tavoittivat Trafin elokuussa, mutta palvelu suljettiin vasta joulukuussa.

– Se aiheuttaa korkean kynnyksen, että suoraan laissa säädettyä palvelua lähdetään sulkemaan. Syytä sulkemiselle ei ennen joulukuussa syntynyttä julkisuutta ollut, Parkkisenniemi sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Vilkkonen sanoi ennen joulua STT:lle, että julkisuudessa joulukuussa olleiden tietojen mukaan palvelu olisi lainvastaisesti toteutettu. Hänen mukaansa järjestelmän varjolla ei saisi olla mahdollisuutta kaivaa henkilötietoja muihin kuin alkuperäisiin käyttötarkoituksiin.

Trafin pääjohtaja Mia Nykopp irtisanoutui tietosuojajupakan vuoksi tehtävästään joulukuussa. Hän ei halunnut joulun välipäivinä kommentoida Trafin päätöksentekoa.

https://www.trafi.fi/trafi/ajankohtaista/6719/trafin_kuljettajatiedot-palvelu_valiaikaisesti_pois_kaytosta

STT

Kuvat: