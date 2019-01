Ylen Ykkösaamussa vieraillut Risikko vahvistaisi mahdollisuutta purkaa pysyviä oleskelulupia

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) haluaa vahvistaa mahdollisuuksia purkaa pysyviä oleskelulupia, jos kansallinen turvallisuus on uhattuna. Ylen Ykkösaamussa vierailleen Risikon mukaan Suomessa pitäisi olla kaikki keinot käytössä sen varalta, ettei järjestelmäämme käytetä väärin. Sen vuoksi hän toivoo lainsäädäntöön tarkennuksia.

– Jos ihminen on kansallinen uhka, hänen oleskelulupansa pitää pystyä purkamaan, Risikko sanoi.

Samalla hän kuitenkin korosti, että hädänalaisessa asemassa olevia ihmisiä on aina autettava.

Viime vuoden merkittävimpänä uutisena Risikko kertoi pitävänsä sitä, että eduskunta hyväksyi tiedustelulakien vaatiman perustuslain muutoksen kiireellisenä. Sisäministerinä toimiessaan Risikko oli siviilitiedustelulakien esittelevä ministeri.

Ympäröivät tapahtumat, kuten terrori-iskut Euroopassa ovat hänen mukaansa osoittaneet, että tiedustelulakeja tarvitaan Suomessa.

– Mielestäni jokainen päivä on liikaa, kun meillä ei tätä ole, Risikko sanoi.

Lisäksi Risikko muistutti, että ulkoista ja sisäistä turvallisuutta ei voi enää erottaa.

– Turvallisuudesta pitää aina olla hieman huolissaan ja pitää uskaltaa myös epäillä.

Vaaleja edeltäviä vaikutusyrityksiä on ennakoitava

Ykkösaamun haastattelussa Risikolta kysyttiin, kuinka todennäköisenä hän pitää sitä, että kevään eduskuntavaaleihin kohdistuu ulkopuolisia vaikutusyrityksiä.

Risikko vastasi pitävänsä suomalaista vaalijärjestelmää melko turvallisena, mutta ennakoi, että vaikutusyrityksiä voidaan nähdä ennen vaaleja erityisesti keskustelussa.

– Sitä emme tiedä, kuinka paljon vaikutetaan vaalikeskusteluissa ja kuinka trollaus lähtee liikkeelle, Risikko pohtii.

– Siinä on tärkeä asia, että ollaan hereillä eikä ihan kaikkea uskota, mitä luetaan.

Tarkkuutta aikatauluihin

Kuluvan vaalikauden viimeiset kuukaudet ovat eduskunnassa kiireistä aikaa, sillä esimerkiksi hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen käsittely on edelleen kesken.

Risikko toivoo, että seuraavalla hallituskaudella eduskunnan ja hallituksen välillä olisi entistä vahvempi vuorovaikutus. Tällä hän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi aikatauluista löydettäisiin vankempi yhteisymmärrys jo hallitustyön alkumetreillä.

Risikko ehdottaa, että hallitusohjelman valmistumisen jälkeen aikataulutus käytäisiin tarkkaan läpi jokaisessa ministeriössä, minkä jälkeen aikataulut katsottaisiin selviksi myös hallituksen ja eduskunnan kanssa.

Lisäksi Risikko huomautti, että nykyisessä hallitusohjelmassa joistakin asioista olisi ollut hyvä sopia tarkemmin. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, mihin asioihin hän viittasi.

– Mitä laajempi hallituspohja, sitä tarkempi hallitusohjelman kannattaa olla, Risikko pohti.

Väljyyttä hallitusohjelmaan on Risikon mukaan kuitenkin hyvä jättää, sillä maailma muuttuu ja hallituksen on pystyttävä elämään ajassa.

STT

