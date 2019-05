Alkoholilaki uudistui, kulutus kääntyi kymmenen vuoden tauon jälkeen nousuun

Suomalaiset joivat viime vuonna aiempaa enemmän alkoholia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n raportti. Tätä ennen alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt yli kymmenen vuoden ajan eli vuodesta 2007 lähtien.

Kulutuksen kasvun taustalla on muun muassa alkoholilain uudistus, joka on tuonut vähittäiskauppojen hyllyille entistä väkevämpiä juomia. Myös anniskelun lupaehtoja lievennettiin aiemmasta. Lakimuutos tuli voimaan viime vuoden alussa.

– Keskioluen kulutus on vähentynyt, vahvojen oluiden ja lonkeroiden kulutus taas lisääntynyt, kertoo THL:n erikoissuunnittelija Marke Jääskeläinen, toinen raportin tekijöistä. Samalla alkoholijuomien myynti päivittäistavarakaupoissa on lisääntynyt ja Alkon osuus pienentynyt.

Vuoden 2018 alusta alkaen päivittäistavarakaupoissa on saanut myydä juomia, joiden alkoholipitoisuus on 5,5 prosenttia. Sitä ennen rajana oli 4,7 prosenttia.

Vähemmän litroja, enemmän prosentteja

Myös ulkomaanmatkoilta tuodun alkoholin määrä kasvoi vuonna 2018. Litroissa laskettuna juomien määrä väheni edellisvuodesta, mutta sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna kasvoi. Matkustajat toivat siis entistä enemmän väkeviä alkoholijuomia ja vähemmän miedompia juomia.

Matkoilta tuodun alkoholin osuus kokonaiskulutuksesta oli viime vuonna noin 15 prosenttia, arvioidaan THL:ssä.

Oluen osuus oli viime vuonna noin puolet suomalaisten tilastoidusta alkoholinkulutuksesta, sataprosenttiseksi alkoholiksi laskettuna. Ravintoloissa juotiin runsas kymmenesosa kaikesta alkoholista. Ravintoloissa mietojen juomien eli oluen, siiderin ja lonkeron osuus oli hieman suurempi kuin kotiin ostetuissa juomissa.

Lakimuutoksen vaikutus näkyy ajan myötä

Sitä, miten vahvasti juuri alkoholilain muutos on vaikuttanut kulutuksen kasvuun, on Jääskeläisen mukaan vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa. Hän muistuttaa, että lakia valmisteltaessa arvioitiin vaikutusten näkyvän suunnilleen kolmen vuoden kuluessa.

– Kulutukseenhan vaikuttavat myös sää, hinta, saatavuus ja yleiset kulttuuriset trendit, sanoo Jääskeläinen.

Tilastoista ei näy sekään, millaisten ihmisryhmien alkoholinkulutus on kasvanut.

Alkoholin kokonaiskulutus oli THL:n mukaan viime vuonna 10,4 litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Lisäys edellisvuoteen oli 0,4 prosenttia 15 vuotta täyttänyttä kohti laskettuna.

Noin viidesosa kulutuksesta on tilastoimatonta

THL:n raportissa lasketaan erikseen tilastoitu ja tilastoimaton alkoholinkulutus. Tilastoitua kulutusta ovat Alkosta ja muista myymälöistä ostetut sekä ravintoloissa juodut alkoholijuomat. Tilastoimattomaan kulutukseen taas sisältyvät muun muassa ulkomailta tuodut alkoholijuomat sekä luvallinen ja luvaton kotivalmistus.

Tilastoimattoman kulutuksen osuus on THL:n mukaan lähes viidesosa kokonaiskulutuksesta.

Vaikka ulkomaanmatkoilta tuotuja alkoholijuomia ei tilastoida Suomessa, THL pyrkii seuraamaan niidenkin määrää. Tutkimuslaitos Kantar TNS tekee viikoittain puhelinkyselyn, jolla selvitetään alkoholijuomien maahantuontia kahden edellisen viikon aikana. Myös Tullin alkoholitakavarikot tulevat THL:n tietoon. Sen sijaan kotivalmistuksen ja korvikealkoholin käytön arviointi on vaikeampaa.

– Onhan siinä epävarmuutta, sanoo Jääskeläinen.

STT