Alppihiihtäjä Andreas Romarin ura päättyi polvivammaan

Suomen alppihiihtomaajoukkueeseen vuodesta 2007 kuulunut Andreas Romar vetäytyy kisarinteiltä polvivamman takia. Urallaan useista loukkaantumisista kärsinyt Romar, 29, kertoi lopettamisestaan Ski Sport Finlandin tiedotteessa.

– Keväällä todettu polven rustovaurio ei mahdollista enää kilpailua kovimmalla tasolla ilman polven rustoleikkausta ja sen seuraamaa pitkää kuntoutusta. Polvi on reistaillut puolen vuoden ajan huolella, ja harjoittelu on ollut hankalaa. Jotta kehitystä tapahtuisi, pitäisi pystyä harjoittelemaan terveenä ja ilman kipuja, Romar sanoi keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa.

Romar sijoittui aikuisten arvokisoissa parhaimmillaan neljänneksi ja viidenneksi. Kyseiset sijoitukset nähtiin vuonna 2013 Schladmingin MM-kilpailuissa, joissa Romar ylsi syöksylaskussa viidenneksi ja superalppiyhdistetyssä neljänneksi. Olympiarinteillä Romar nähtiin vuosina 2010 ja 2018.

– Ensimmäinen osa elämästä on nyt takana, ja nyt on aika suunnata katseet kohti uusia haasteita. Ylpeänä voin katsoa uraani taaksepäin. Pitkä matka tuli kuljettua Pohjanmaan lakeuksilta aina maailmancupin top 30 vauhtilaskijaksi.

Suomalainen alppihiihto on kokenut viime vuosina kovia iskuja. Romarin tavoin lajin kotimaisiin keulakuviin kuulunut Marcus Sandell lopetti uransa viime vuonna. Romarin lopetettua Suomen A-maajoukkueessa on enää Samu Torsti.

