Älykamera auttaa näkövammaista arjen askareissa – esteettömyydessä riittää parannettavaa

Päivi Vigg nappaa jääkaapista kartonkitölkin. Hetken kuluttua hänen silmälaseihinsa kiinnitetty muistitikun kokoinen laite sanelee Viggille, mitä tölkin kyljessä lukee.

– Laktoositon kevyt maitojuoma, Vigg toistaa laitteen kertoman.

– Nykyään on helppoa, kun tuoteselosteita ja ilmoituksia kykenee lukemaan. Ei tarvitse aina ravistella, maistella ja haistella, Vigg jatkaa.

Viggin käyttämän älykameran teknologia perustuu visuaalisten tunnisteiden ja äänisyntetisaattorin yhteistoimintaan. Kun laitteen kyljessä olevaa hipaisunäppäintä koskee, kamera ottaa kuvan ja sanelee, mitä näköpiirissä on. Se tunnistaa esimerkiksi liikennemerkkejä ja lukee viivakoodeja. Myös tuttujen ihmisten kasvot se oppii tuntemaan.

– Kykenen esimerkiksi leipomaan paperisen reseptin avulla. Kaupassa tiedän, onko pasta täysjyvää vai ei, Vigg kertoo.

Älykamera on helpottanut Viggin jokapäiväistä elämää huomattavasti. Kaikkea ei esimerkiksi tarvitse enää merkata pistekirjoituksella.

– Nyt jokaisen tavaran ei tarvitse olla jämptisti omalla paikallaan. Töissä voin on varma, etten anna asiakkaalle jouluesitettä kesäaikaan.

Apuvälinekauppa Aviriksen palvelupäällikön Tarja Vuorion mukaan modernit älykamerat ovat Suomessa vielä harvinaisia.

– Suomessa käyttäjiä on noin 20–30, mutta määrä on nousemaan päin. Yksi myyntiä rajoittava tekijä on teknologian kallis hinta, Vuorio toteaa.

Älykamerat maksavat yli 5 000 euroa, kun tietokonekäyttöisen ruudunlukuohjelman voi saada tuhannella eurolla. Vuorio kuitenkin painottaa, että hintaskaala on laaja ja erilaiset laitteet ovat usein erilaisiin käyttöympäristöihin tarkoitettuja.

– Skannauslaitteet ja ruudunlukuohjelmat eivät sovellu liikkuvaan käyttöön vaan päätelaitteelta lukemiseen. Älykamerat eivät sen sijaan vaadi erillistä tietokonetta, minkä lisäksi ne on helppo ottaa keveytensä takia mukaan joka paikkaan.

Vuorio uskoo laitteiden hintatason lähtevän laskuun, kun markkinoille tulee uusia toimijoita.

– Älykameroiden hyöty on niin suuri, että toivoisin hinnanlaskun näkyvän mahdollisimman pian. Mikään lyhyen aikajänteen juttu se tuskin kuitenkaan on.

Päivi Vigg kertoo, että älykamera osaa puhua kolmea kieltä. Maitotölkin kyljestä laite noteeraakin ”bäst före”, eli parasta ennen -merkinnän. Ruotsin ja englannin kielien lausuminen on laitteen toimesta moitteetonta.

Vigg menetti näkökykynsä parikymppisenä aggressiivisen silmänpainetaudin takia. Nyt, yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin, Vigg on saanut ensimmäisen vakituisen työpaikkansa.

– Toimin Salon seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistyksessä assistenttina. Toimenkuvaani kuuluu muun muassa vuorovaikutusta järjestöjen kanssa, tapahtumajärjestämistä ja koulutustilaisuuksien organisointia. Koen olevani yhtä tuottava työntekijä kuin kolleganikin.

Vigg uskoo, että älykameroiden myötä näkövammaisten työllistymismahdollisuudet paranevat huomattavasti.

– Suomessa vallitsee asenneongelma, jonka mukaan vammaisesta on työssä enemmän haittaa kuin hyötyä. On paljon korkeasti koulutettuja näkövammaisia, joiden on miltei mahdotonta saada töitä. Älykamerateknologian avulla pystymme käsittelemään myös printtipaperia, joten kaiken materiaalin ei tarvitse olla erityispiirteineen sähköisenä.

Vigg on saanut työllistymisen ansiosta paljon rikkautta elämäänsä.

– On mukavaa saada palkkaa ja arvostusta tekemästään työstä. Joka aamu tuntuu kuin lähtisin piknikille, kun laitan eväät töihin.

Viggin mielestä esteettömyydessä ollaan menossa oikean suuntaan, mutta myös realiteetit on ymmärrettävä.

– Yhteiskunnasta ei ikinä tule kaikille täysin esteetöntä, joten mahdottomia on turha vaatia. Suunta on kuitenkin hyvä, kun huomioidaan erilaiset kulkijat ja käyttäjäryhmät.

Salon kaupungille Vigg antaa moitteita siitä, että suunnitteluun ja päätöksentekoon ei oteta erityisryhmiä mukaan.

– Kun rakennetaan ja suunnitellaan palveluja, olisi hyvä jo alkuvaiheessa hyödyntää erityisryhmien ja vammaisten kokemusta. Kun jokin fyysinen paikkaa toimii vammaiselle, se toimii myös tavan tallaajalle. Esimerkiksi pyörätuoliluiskista on hyötyä myös lastenvaunujen ja rollaattorien käyttäjille.