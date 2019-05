Anne Berner vapautettiin ministerisalkustaan – tilalle ministeri Vehviläinen

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on vapautettu ministeritehtävästään. Presidentti Sauli Niinistö myönsi Bernerille vapautuksen tehtävästä, sillä tämä aloittaa ruotsalaisen finanssijätti SEB:n hallituksessa kesäkuun alussa.

Liikenneministerin toimea hoitaa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) uusiin ministerinimityksiin saakka. Vehviläinen toimii toistaiseksi kunta- ja liikenneministerinä.

Vehviläinen myös määrättiin EU-ministerivaliokunnan jäseneksi Bernerin tilalle.

Uusista ministerinimityksistä kuultaneen lähiaikoina, sillä hallitusneuvottelujen on kerrottu olevan loppusuoralla.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen erottua maaliskuussa juoksevia asioita on hoitanut toimitusministeristö. Toimitusministeristön taival päättyy, kun uusi hallitus on saatu muodostettua.

Bernerin nimitysuutisen ympärillä kuohui keväällä

Bernerin ehdokkuus nousi esille helmikuussa eli ennen pääministeri Sipilän hallituksen eroilmoitusta ja muuttumista toimitusministeristöksi. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti arvioi tuolloin, että Bernerin hallitusjäsenyydessä SEB:ssä ei ole juridista ongelmaa, jos jäsenyys alkaa aikaisintaan huhtikuun lopussa.

Kohun keskellä tarkentui, että Berner aloittaisi yhtiön hallituksessa vasta kesäkuun alussa. Bernerin pesti SEB:n hallituksessa varmistui myöhemmin maaliskuun lopulla.

Berner oli alun pitäen ilmoittanut toimivansa ainoastaan yhden kauden kansanedustajana, eikä hän asettunut ehdolle eduskunta- tai eurovaaleissa.

STT

Kuvat: