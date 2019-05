Rinne: Tänään viimeinen hallitusohjelman neuvottelupäivä, tiedotetaan ensi viikolla

Tänään on hallitusneuvottelujen viimeinen neuvottelupäivä, arvioi hallitusneuvottelujen vetäjä, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Hallitusohjelmasta tiedotetaan Rinteen mukaan kuitenkin vasta ensi viikolla.

– Muutamia asioita on vielä auki, en yksilöi niitä, Rinne sanoi toimittajille Säätytalolla.

Rinteen mukaan tulevat hallituspuolueet keskustelevat viikonlopun aikana hallituksen salkkujaosta. Hän ei suostunut kommentoimaan tulevan hallituksen ministerien määrää.

Säätytalolle hallitusneuvotteluihin saapunut RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ei osannut vielä arvioida, saadaanko hallitusohjelma tänään valmiiksi. Henrikssonin mukaan neuvotteluissa on auki vielä muutama isompi asia.

Tuntuvia menolisäyksiä

Hallitusta rakentavat SDP:n johdolla keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Julkisuuteen on tihkunut joitakin yksityiskohtia tulevasta hallitusohjelmasta. Tällä viikolla on esimerkiksi vahvistunut, että tuleva hallitus lisäisi pysyviä menoja reilulla 1,2 miljardilla eurolla.

Menolisäykset katetaan Rinteen mukaan työllisyystoimilla, veroelementeillä ja uudelleenkohdennuksilla.

Veronkorotuksia on tulossa nettona noin 700 miljoonaa euroa. Rinteen mukaan kokonaisuuteen sisältyy myös veronkevennyksiä, mutta hän ei avannut verotukseen liittyviä yksityiskohtia.

STT

