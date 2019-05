Anttila juhli MM-välierän ainoaa maalia kuin voittoa – ”Vähän liian aikaisin tuuletin”

Kun kapteeni Marko Anttila juhli kolmannessa erässä Suomen voittomaaliksi jäänyttä 1-0-osumaansa, olisi voinut luulla, että jääkiekon MM-välierä Venäjää vastaan oli ohi. Leijonien finaalipaikka Bratislavassa oli kuitenkin vielä vajaan kymmenen minuutin päässä.

Hyökkääjä-kippari riemuitsi ketjukaverinsa Juho Lammikon kanssa turnauksen toista maaliaan estottomasti, kun ottelua oli pelattu 50.18.

– Vähän liian aikaisin tosiaan tuuletin. Mutta olivathan loppuminuutit jänniä. Laitettiin kroppaa luita myöten likoon ja blokattiin laukauksia. Kova taistelu, Anttila huokaisi.

Hänestä on tullut suurten maalin mies. Suomen turnaus oli MM-puolivälierässä Ruotsia vastaan 3-4-tilanteessa jo päättyä, mutta Anttila survoi ottelun jatkoerään venyttäneen tasoituksen vajaat puolitoista minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua.

MM-alkusarjan seitsemän ottelua hän pelasi kiikaritehoin, ilman tehopisteen pistettä.

– Se johtui varmaan taidon puutteesta. Nyt on kaksi pomppua peräkkäin mennyt sisään. Hyvä näin.

Hän antoi vilpittömät kehut Suomen maalilla Venäjän kaikki 32 laukausta torjuneelle Kevin Lankiselle.

– Yksi maali riitti tänään voittoon. Syy seisoo tuossa, Anttila nyökkäsi vierellään haastateltavana olleen Lankisen suuntaan.

Epätavallinen tie Leijonien lemmikiksi

Maanantaina 34 vuotta täyttävä Anttila ei ole noussut Leijona-fanien lemmikiksi tavanomaisinta tietä pitkin. Hän pelasi neljännellä sarjaportaalla Suomi-sarjassa Lempäälän Kisassa, kunnes tuli kesällä 2004 Chicago Blackhawksin varaamaksi NHL:ään.

SM-liigaura alkoi Tampereen Ilveksessä, ja nyt sarja on KHL ja seura Jokerit. KHL:ssä kolme kautta pelanneena hän tietää, mikä Venäjän joukkueeseen tepsii.

– Satsasimme ottelun alkuun aika paljon, piti olla hereillä ja saada siten peliä haltuun. Venäjä oli todella vaarallinen. Muutaman kerran ehkä lipsuimme kiekollisessa pelissä, mutta annetaan se anteeksi.

Anttila erottuu 203-senttisenä kaukalossa muista pelaajista. Hänestä on neljänsissä arvokisoissaan tullut kansansuosikki.

– Aika rauhassa on saanut olla, mitä nyt jätkät pukukopissa muistuttelevat. Kyllä se lämmittää, että kansa tykkää tästä lajista.

STT

Kuvat: