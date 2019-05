Uskaltaako kauppasodan keskelle joutuneen Huawein puhelimen vielä ostaa? – ”Kuluttajasuojalaissa ei ole otettu tällaista huomioon”

Uskaltaako kiinalaisen Huawein kännykän hankkimista vielä harkita, vaikka esimerkiksi ohjelmistojätti Google on ilmoittanut peruvansa lisenssejään kiinalaisyritykselle?

Vaikea sanoa, kommentoi liikenne- ja viestintäviraston alaisen Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Jussi Eronen.

– Yksityiskohtia ei ole vielä kauheasti tuotu julkisuuteen.

Yhdysvaltalaisyrityksiä on määrätty lopettamaan teknologian myyminen Huaweille. Tämä voi tarkoittaa fyysisten puhelinkomponenttien lisäksi erilaisia palveluita, joita puhelimet käyttävät.

Erosen mukaan kuluttajan kannalta juuri palveluiden myyntikielto voi aiheuttaa kuluttajille pulmia. Huawein puhelimet nojaavat Googlen Android-käyttöjärjestelmään.

Tietoturvallisuuden kannalta keskeisintä on se, että puhelimeen saa ladattua uudet versiot käyttöliittymästä ja ohjelmistoista. Tämän suhteen Huawein käyttäjillä ei pitäisi olla suurta ongelmaa, Eronen sanoo.

– Androidin taustaryhmä ilmoitti Twitterissä, että Google Playn kauppa ja sen turvatoiminnot toimivat vanhoissa Huawein puhelimissa myös jatkossa.

Erosen mukaan tämä tarkoittaa, että syytä paniikkiin ei ole.

Googlen kartat tai Microsoftin ohjelmat eivät välttämättä jatkossa toimi

Erosen mukaan on epäselvää, miten Huawein pakotelistalle joutuminen vaikuttaa kännykän toimintoihin.

– Esimerkiksi kännykän puheentunnistus voi käyttää amerikkalaista pilvipalvelua, ja se saattaa lakata toimimasta, Eronen sanoo.

Toinen asia ovat amerikkalaisyhtiöiden suositut sovellukset, joita on puhelimessa valmiiksi asennettuina tai joita käyttäjät voivat sinne ladata. Tällaisia ovat esimerkiksi Googlen karttapalvelu ja Microsoftin toimisto-ohjelmistot.

Miten niille käy? Toimivatko ladatut ohjelmat yhä vanhoilla laitteilla tai voiko sellaisia jatkossa ladata omalle uudelle Huaweilleen?

– Tietoa tästä ei toistaiseksi ole, Eronen sanoo.

Ostajalle on kerrottava nyt epävarmasta tilanteesta

Jos suomalaisen kauppiaan myymän kiinalaisen puhelimen palvelut heikkenevät Yhdysvaltojen käymän kauppasodan takia, kuluttaja on heikoilla.

– Tällaista tilannetta ei ole lakia laadittaessa taidettu ottaa huomioon, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Jukka Kaakkola.

Kaakkolan mukaan on hyvin epäselvää, kuka olisi korvausvastuussa, jos osa digitaalisista palveluista lakkaa toimimasta kansainvälisen kauppapolitiikan takia.

Kaakkolakin muistuttaa, että epävarmaa on myös, mitä ja miten pitkäaikaisia vaikutuksia Yhdysvaltojen asettamilla pakotteilla on – tai tuleeko niitä ylipäätään.

Suurin epäselvyys kuluttajansuojasta koskee puhelimia, jotka on myyty ennen kuin Huawei joutui Yhdysvaltojen mustalle listalle. Jatkossa myyjillä on kuitenkin vastuu kertoa palveluiden epävarmuudesta kuluttajille, jotka harkitsevat Huawein puhelinten ostamista.

– Monet ovat varmasti tästä uutisoinnin myötä itsekin tietoisia. Katsoisin kuitenkin, että jatkossa on myös myyjän vastuulla ottaa asia esiin, Kaakkola sanoo.

STT

Kuvat: