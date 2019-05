Banksyn arvellaan maalanneen pakolaislapsiteoksen Venetsiaan

Italian Venetsiaan on ilmestynyt graffiti, jota epäillään maailmankuulun katutaiteilijan Banksyn uusimmaksi teokseksi. Autiotalon seinään, vedenrajaan maalattu teos esittää pelastusliiveihin puettua pakolaislasta, joka pitää kädessään hohtavaa soihtua.

Useiden italialaismedioiden mukaan asiantuntijat pitävät teosta 99 prosentin varmuudella Banksyn tekemänä, vaikka taiteilija itse ei ole vielä tunnustanut sitä omakseen. Teos on toteutettu Banksylle tyypillisellä sapluunatekniikalla, ja englantilaistaiteilija on ottanut aiemminkin teoksillaan kantaa pakolaiskriisiin.

Graffiti sijaitsee Venetsian keskustassa, lähellä Campo Santa Margherita -aukiota ja alle kilometrin päässä Santa Lucian rautatieasemalta. Tästä huolimatta sen olemassaoloa ei heti huomattu.

Venetsia on kuuluisa acqua alta -ilmiöstä, jossa tulvavedet nousevat kaupungin kaduille. Myös ”haaksirikkoutuneeksi” nimetty teos saattaa tuolloin kadota osittain näkyvistä.

Banksy, jonka henkilöllisyys ei ole yleisessä tiedossa, on maailman tunnetuin katutaiteilija. Hän herätti viime vuonna kohua tuhoamalla kehykseen piilotetulla silppurilla teoksensa, joka oli hetkeä aiemmin myyty huutokaupassa lähes miljoonan euron hintaan.

Venetsian biennaalikin ottaa kantaa

Italialaisen Artribune-taidelehden mukaan graffiti on todennäköisesti tehty 9-10. toukokuuta välisenä yönä. Samaan aikaan kaupungissa oli alkamassa vuosittainen Venetsian biennaali -taidetapahtuma, jossa on muun muassa esillä satojen venepakolaisten haudaksi muuttunut kalastusalus.

Alus upposi Välimereen vuonna 2015 törmättyään portugalilaiseen kauppa-alukseen. Turmasta selvinneiden kertomusten ja löytyneiden ruumiiden perusteella aluksessa uskotaan olleen 600-800 ihmistä.

Vuonna 2016 Italian tuolloinen pääministeri Matteo Renzi päätti nostaa hylyn merenpohjasta antaakseen sen sisään jääneille vainajille hautajaiset. Kuukausia kestänyt, 9,5 miljoonaa euroa maksanut operaatio oli Italiassa suuri mediatapaus.

Venetsian biennaalissa Christoph Büchelin uponnutta venettä esittelevä teos ”Barca nostra” eli ”Meidän veneemme” on saanut osakseen myös arvostelua, the Guardian kertoo.

STT

