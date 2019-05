Berner aloittaa ruotsalaispankin hallituksessa kesäkuun alussa – ministerien työnjakoa käsitellään tänään

Valtioneuvoston istunnossa käsitellään tänään työnjakoa ja sijaisten määräämistä valtioneuvoston jäsenille. Toimitusministeristön kokoonpanoon lienee tulossa muutos, sillä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on lähdössä ruotsalaisen finanssijätti SEB:n hallitukseen.

Alkuvuodesta kerrottiin, että Berner aloittaa yhtiön hallituksessa kesäkuun alussa. Hänen on määrä luopua ministerin tehtävästä sitä ennen.

Toimitusministeristö on hoitanut juoksevia asioita siitä lähtien, kun pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi maaliskuussa. Toimitusministeristön taival päättyy, kun uusi hallitus on saatu muodostettua.

STT

