Britannian entinen ulkoministeri Boris Johnson haluttaisiin syytteeseen valehtelusta

Lontoossa oikeus järjesti torstaina kuulemisen jutussa, jossa Britannian entinen ulkoministeri Boris Johnson halutaan syytteeseen valehtelusta brexit-kampanjan aikana.

Syytettä ajaa joukko lakimiehiä, joiden mukaan vuoden 2016 brexit-kansanäänestyksen kampanjan aikana Johnson valehteli tietoisesti Britannian EU-jäsenyyden kustannuksista. Lakimiehet syyttävät Johnsonia virkarikoksesta tämän väittäessä, että Britannia lähettää 440 miljoonaa puntaa eli 400 miljoonaa euroa viikossa EU:lle.

Tuomari sanoi ilmoittavansa päätöksen asiassa keskiviikkona.

Johnson ei ollut itse paikalla, mutta hänen asianajajansa sanoi päämiehensä kiistävän rikoksen. Asianajajan mukaan tapauksen taustalla voivat olla poliittiset syyt.

Johnson on brexitiä kannattavien keulakuva. Hän on myös ilmoittanut pyrkivänsä maan pääministeriksi, kun nykyinen pääministeri Theresa May luopuu tehtävästä.

